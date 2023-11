Neobična rock-ikona: Budizam i miran obiteljski život frontmena legendarnog Električnog orgazma!

Frontmen legendarnog Električnog orgazma, čija zvijezda sjaji istim sjajem već četiri desetljeća, nikad nije krio koliko voli nastupati u Zagrebu. Rock-ikona Srđan Gojković Gile otkrio nam je sve o roditeljstvu u zreloj životnoj dobi, fenomenu Aleksandre Prijović te kojoj je legendarnoj mršavici posvetio pjesmu Debela djevojka. Detalje u IN magazinu donosi Ana Vela.

Budizam i miran obiteljski život nije baš nešto što vam prvo pada na pamet kada pomislite na rock-ikonu. Ali pravila su tu da se krše. Barem tako pokazuje slučaj frontmena legendarnog Električnog orgazma.

''Imam sina iz prošlog braka koji sad ima 15 godina i imam kćer iz ovog braka koja je prije desetak dana napunila 5 godina. To je fantastično iskustvo, preporučujem svima koji nisu probali. Ja sam imao produženi pubertet, pa sam malo kasno došao do toga da imam djecu, ali mnogi moji kolege vršnjaci već su babe i dede, ja sam malo zakasnio, ali bolje ikad nego nikad'', zaključio je Srđan Gojković Gile.



Je li meditacija tajna kod njega te nepresušne energije?

''Pa nije, nije, ja sam budizam otkrio prije malo više od deset godina, a rock and rollom se bavim 43, tako da je to bilo prije budizma, ali sam primijetio da mi to pomaže. Dandanas meditiram i lakši je život'', priča Gile.

Sebi je posvetio stihove pjesme ''Ja sam težak kao konj", dok je hit ''Debela djevojka'' posvetio pokojnoj glumici Sonji Savić.

''Ona je stalno bila u frci da će se udebljati i onda je stalno ponavljala rečenicu "ja sam debela djevojka", iako je bila mršava, ali valjda ju je taj strah kad se pogleda u ogledalu bacao u frku da će se udebljati. Meni je to ostalo debela djevojka, od toga je krenulo i od toga sam napravio pjesmu'', ispričao je.



A evo i kako je došlo do ideje da obrade pjesmu "Out of Time" legendarnih Rolling Stonesa u "Bejbe, ti nisi tu".

''Trebali smo snimiti live album u Kulušiću i meni je nekako bilo u glavi da nam treba singl koji bi gurao cijeli taj album, pa mi je pala na pamet ta pjesma ''Out of time'' i brzo sam napravio tekst, odmah smo je probali i legla je bendu super, tako da smo je na kraju snimili uživo i to je bio singl'', ispričao je.



Hit publika voli i danas iako Arene rasprodaju neka nova imena.

Kako on gleda na rasprodane arene Aleksandre Prijović?

''Dok nisam čuo za arene, nisam ni čuo za to ime, tako da radi se o nekoj drugoj mjuzi koju ja na pratim, ali očigledno drugi ljudi prate. Mislim, uvijek je tako bilo i nije meni to ništa čudno, ti narodnjaci, ili ne znam je l' to spada u narodnjake, ali uvijek imaju više publike nego r'n'r, to je otkad se ja bavim muzikom, uvijek bilo tako'', priča Gile.



Bend koji u Zagrebu ima vjernu publiku nada se da će jedan dan, poput svojih rock-heroja, Rolling Stonesa, proslaviti šezdesetu obljetnicu svirajući.

''Do osam banki, pa ćemo vidjeti koliko još dalje'', zaključio je Gile.



