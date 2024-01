Nataša Janjić Medančić otvoreno o glumi, roditeljstvu i braku: ''Muž me često vraća na pravi put da ne zaboravimo jedno drugo''

In Magazin: Nataša Janjić - 5 In Magazin

Ona je nagrađivana kazališna, televizijska i filmska glumica, no unatoč svemu, poslovne i privatne trenutke ne trudi se skrivati. Nataša Janjić Medančić uvijek je otvorena, bez zadrške i filtera. O povratku TV serijama, nadolazećoj premijeri, ali i majčinstvu te bračnim izazovima, razgovarala je s Lanom Samaržijom za In magazin.

Posljednje probe se zahuktavaju. Premijera je već idućeg ponedjeljka. ''Tere i Luce'', utjelovljuju Nataša Janjić Medančić i Anja Šovagović Despot, pod redateljskom palicom Marka Torjanca:

''Ja sam 18 godina u Gavelli, Anja još i dulje, i nikad nismo zaigrale zajedno, evo to je nevjerojatno. Tena i Luce, komedija, prvi put sa Anjom Šovagović Despot, nas dvije držimo sat i ozbiljno tempa u toj crnoj komediji'', kaže Nataša.

Nataša se vratila i na TV ekrane. U hit-seriji "Kumovi" stigla je kao glumačko pojačanje. Glumi Fani, Jankovu šefica na novom poslu. I ona je za koju gledatelji još nisu dokučili - je li pozitivka ili negativka?

''Sad su polemike se pokrenule, pa ne smijem otkrivati sve, ali ona je onako malo šašava, i preozbiljno sve doživljava, i taj svoj posao i tu će Janko fasovati jer ga jako pritišćem i maltretiram. Fani je posebna priča, ja nekako svoj posao ne doživljavam tako ozbiljno niti sebe u svom poslu, a onda kad ona u toj banci u Sinju, ponaša se kao da je stvarno kao da je na njujorškoj burzi'', objasnila je Nataša.

Štošta bi o njoj mogli reći i trogodišnja Kaja i 4-godišnji Toni, jer su mamu prvi put vidjeli na televiziji:

''Neku večer su me vidjeli, Kaja je ljubila ekran na televiziji, a Toni je pitao zašto su me one dvije tete napale, Jankova mama i punica su me dočekale ispred banke i oprale. Mislim da još ne povezuju dok me ne vide. Voljela bi raditi tako neku dječju predstavu da im približim svoj posao. Ali uskoro će oni biti dovoljno veliki pa će sa mnom moći otići u kazalište, doživjeti to sa svih strana'', govori Nataša.

Vjerujemo da će djeca ipak vrlo brzo shvatiti koliko je njihova mama talentirana. Ne samo za glumu već i štošta drugo. Prošle je godine nakratko zaplivala i glazbenim vodama, snimivši pjesmu s kolegom Ivom Perkušićem. No na više od toga, kaže, ni ne pomišlja:

''Nemam te ambicije, ali ovako poneka suradnjica ili neki zanimljiv singl, zašto ne. I ako se nakon 20 godina skupi neki glazbeni opus, možda održim koncert, ko Rade Šerbedžija'', kaže.

Previše je privatnih trenutaka koje Nataša ne želi propustiti. Između Tonija i Kaje tek je godina i pol razlike, pa svakodnevica zna biti itekako zahtjevna:

''Sve su bolji, otkad je Kaja propričala, onda se igraju više, što sam nekako uvijek priželjkivala da dođe ta faza, ali da se fajtaju stalno i koškaju uvijek nešto to ne možeš izbjeći, stalno nešto gori ili tone neki brod. Žongliram, improviziram, nervozna sam većinu vremena, Stalno u nekoj jurnjavi. Suprug mi pomaže naravno, zajedno smo u organizaciji i panici'', kaže Nataša.

U svemu tome malo je vremena nasamo sa suprugom, ortopedom Nenadom Medančićem, s kojim je u braku već 5 godina, a nešto malo više proveli su kao par:

''Mi smo jako malo bili sami, i često spominjemo da nam to baš fali, da nismo kao par putovali više, i otkrili tu čar svakodnevnog život u samoći. Moj muž se jako trudi oko toga, ona je jako romantičan, i pazi na datume, na sadržaje, da imamo stalno nešto što nas okuplja, i na tome sam mu zahvalna, jer ja bi tu zakazala'', govori Nataša.

Iskreno i bez zadrška otkriva da upravo zbog upornosti supruga, u vrtlogu života, lako bi zaboravili na sve one lijepe stvari zbog kojih su se zaljubili jedno u drugo.

''On me često tu vraća na pravi put da ne zaboravimo jedno drugo. I mislim da je to važno, odnosi se promjene s djecom neminovno i treba tu vatru održavat, ne zaboraviti partnera u svemu tome, da je to ženama još jedna obaveza u danu, je, ali evo dajem sve od sebe'', kaže Nataša.

Oni su svoj svemir kako bi Nataša rekla - ''kompletirali''. Zato je vrlo važno sve učiniti da tako savršeno i skladan ostane!



