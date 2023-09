Osječanki sa splitskom adresom uspjelo je ono što je malo komu pošlo za rukom, može se pohvaliti velikom uspjehom u Milanu!

Ivona Glavaš imala je reviju u srcu modne meke. Što ovaj uspjeh znači dizajnerici, kako je uspjela organizirati reviju u Italiji te je li ovo ostvarenje njezina sna, doznao je naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Prije samo godinu dana kada je radila svoju prvu samostalnu reviju u Splitu, Ivona Glavaš nije mogla ni sanjati da će upravo ona biti jedina Hrvatica u sklopu ovogodišnjeg tjedna mode u Milanu.

''Sad sam već nekako svjesna svega, ali do danas popodne mi je to sve još bilo nerealno. Moram stvarno priznati da sam zadovoljna sa svime i ovo je vrhunac moje karijere i mislim da se on baš dogodio u pravom trenutku kad sam i ja bila spremna za to'', govori Ivona.



Upravo za prepoznavanje novih modnih talenata iz Hrvatske, koji će se predstavljati u Italiji , zadužen je Josip Grabovac. Njegovo stručno oko odlučuje tko će imati čast da se njihove kreacije iz Milana pošalju u svijet.



''U trenutku kad je ona radila reviju radio je i Emporio Armani, ne da mislim da će ona biti Emporio Armani. Ona već za sebe ima ime. Sad dolazi nova era koja se slaže da novi emerging talenti postaju brendovi sami za sebe. Svi imaju svoje mjesto. I u Milanu i ispod ovog neba, svatko ima svoju zvijezdu'', objasnio je Josip Grabovac.



A možda su upravo i zvijezde zaslužne što se Ivonini snovi ostvaruju. Ususret desetoj godišnjici brenda, dizajnerica nije mogla poželjeti bolji poklon. Milanska publika imala je priliku uživati u novim kreacijama..



''Mi smo za ovu reviju radili jako mnogo. Pazili smo na svaki detalj tako da i svaki gumbići imaju logo brenda, uveli smo nove materijale koje do sad nismo radili npr tvid. Svi imaju super reakcije ne njih, dok sam čekala da završi revija već sam dobivala narudžbe upravo za ta odijela'', otkriva.



Dizajnerica je u kolekciji ostavila svoj prepoznatljivi pečat ženstvene, profinjene, elegantne i romantične estetike. Među deset manekenki koje su nosile kreacije, čast da zatvori reviju pripala je još jednoj Hrvatici s inozemnom karijerom Valentini Đurić.

''Povratak na mjesto zločina, nakon 4 godine ponovno na FW u Milanu. Kolekcija je bila predivna sve je nosivo tako da naravno da može parirati svjetskim brendovima'', govori manekenka Valentina Đurić.

''S obzirom da ona ima dugogodišnje iskustvo i to upravo u Milanu njena mi je pomoć puno značila i sa savjetima i idejama i oko izlaza cura, pomogla mi ih je i odjenuti, ona me je spasila'', dodala je Ivona.



U publici su bili mahom modni stručnjaci koji odlučuju koji će se kreatori pojaviti u svjetski poznatim časopisima, Ivona je njihovu pozornost dobila jer i prije završetka revije dogovorene su nove kampanje, koje bi mogle Anovi lansirati na svjetsko tržište.



''Moram priznat da sam jako polaskana, i to je bio nekako moj san koji sam sanjala kao djevojčica i kad sam otvorila atelje i radila revije u Zagrebu ali i samostalne uvijek nekako sanjaš o Milanu i evo taj se san i ispunio'', kaže Ivona.



Ivona je dokaz da se upornost i talent isplate, nešto o čemu je maštala više od 10 godina, napokon je ispunila i poslala poruku svima - kako je uvijek dobro slijediti svoje snove.



