Albina progovorila o svojem ljubavnom statusu: ''Ako budem i bila s nekim, mora mi biti bolje deset puta nego meni samoj''

Nakon predstavljanja kolekcije na Milanskom tjednu mode, dizajnerica Ivona Glavaš željela je i u Splitu proslaviti svoj veliki uspjeh. Slavlje nisu zaobišle ni brojne poznate dame. Ima li nešto novo u ljubavnom životu Albine Grčić, čijem se koncertu Lorena Bućan raduje te kojih će se putovanja najviše sjećati otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Dašak Milana u Splitu. Tako je dizajnerica Ivona Glavaš nazvala druženje na kojem je pokazala kolekciju s kojom se predstavila na tjednu mode u Milanu. Svoj uspjeh željela je proslaviti u krugu svojih ambasadorica.

''Sve Anovi dame imaju tu neku notu da su dame u pravom smislu te riječi. Osim što su sve njegovane i brinu o svom izgledu one su pametne i sposobne i rade na nekim drugim stvarima. Tako da naša svaka Anovica ima nešto po čemu je prepoznatljiva i to nam daje dodatni poticaj za sve ostalo'', priča Ivona.



10 godina na modnoj sceni Ivoni je donijelo brojna prijateljstva zbog kojih kaže, upravo voli to što radi. Biti okružen ljudima koji te vole i poštuju njoj je najveći vjetar u leđa. Podršku su joj pružile i iskusnije dame u svijetu mode.



''Bilo mi je dosta teško u tim modnim počecima i trebala mi je nečija pomoć, a tad je nisam imala. Rekla sam sto puta uvijek ću pomoć mladim ljudima da im bude lakše i uvijek osjetim da oni to cijene'', priča Neda Makjanić Kunić, poduzetnica.



''Sve je prelijepo, kolekcija koju je Ivona predstavila na Milano fashion weeku je odlična želim svaki komad. Stvarno joj svaka čast'', kaže Marija Perić, dizajnerica modnih dodataka.



Među brojnim uzvanicima našle su se i mlade snage hrv glazbene scene. Pjevačicu Albinu Grčić nismo dugo vidjeli u medijima, a ona kaže da je za to imala dobar razlog.



''U zadnje vrijeme sam se malo više posvetila sebi i stvarno bi mogla reći da uživam i radim na sebi na svakom polju i glazbenom i privatnom. Događaju se neke stvari šta bi se reklo iza kulisa, ali uskoro ćemo više o tome'', kaže Albina Grčić.



Nakon prekida dugogodišnje veze, Albina je većinu vremena provodila u društvu prijatelja, ali se postavlja pitanje je li se možda dogodila ljetna ljubav?

''Trenutno ljubav prema sebi najviše. Rekla bi da sam naučila sebe cijeniti maksimalno i rekla sam ako ću i s nekim bit mora mi bit 10 puta bolje nego samoj'', zaključila je.



Tema dašak Milana u Splitu, probudila je svima sjećanja na njihova najdraža putovanja na kojima su bili. Ana Čagalj iako sada najviše voli putovati s obitelji, bilo je vremena kada su ona i suprug Jole otkrivali čari putovanja u dvoje.



''Svako je s njim ludo. Kod njega je digneš se u 6 i do ponoć smo svi gotovi, ali ne on sad mora ići u neki klub, ali od 6 smo na nogama. Kad smo bili momak i cura svašta smo obišli Kanadu, New York, i bilo nam je stvarno super di god odeš lipo je'', kaže Ana Čagalj.



''Meksiko. Bila sam 3 puta, ali bilo di di sam ja bila bilo je dobro. Jako se posvetim smještaju i svemu da mi je jako lipo, picajzla sam. Najbitnija mi je energija ljudi koji su samnom. Bilo da je sa mnom dečko ili prijatelji najbitnija je energija'', kaže Antonija Doa Pleško.



Pjevačica Lorena Bućan priznaje kako rijetko putuje što joj je žao, ali zato koncerte ne propušta. Uskoro odlazi u Zagreb zbog 50 centa, a nas je zanimalo je li bi se mogla vidjeti s njim na pozornici.



''Ne znam baš kako bi se moje pisme podudarale s njegovim i općenito nisam dobar reper jer ne pišem svoje tekstove, a pogotovo rep tekst. Tako da mislim da bi to mogli prepustiti nekom izvođaču koji je više u tome nego ja'', kaže Lorena Bućan.



Ali ako bi se to i dogodilo, u rukavu već ima u skladu s žanrom opasni nadimak za sebe.



''Zlorena haha eto ako ikad pređem na trep, a neću nikada, Zlorena mi je novi nadimak haha'', govori Lorena Buća.



Uz dobru atmosferu i puno smijeha još jedno opušteno splitsko druženje se završilo.



