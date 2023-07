Zgodni Mostarac za kojim žene lude, a čije vrijeme tek dolazi, otkrio nam je svoj ljubavni status: ''Pa znaš što, uvijek sam to krio, ali...''

Predvodnici nove generacije mladih glazbenika Matija Cvek i Adi Šoše održali su prvi zajednički koncert u trogirskoj kuli Kamerlengo za koji se danima tražila ulaznica više. Miljenici ženske publike našem su Gordanu Vasilju otkrili sve o svojim problemima s anksioznosti, progovorili su i o ljubavnim statusima, daljnjim planovima te čime bi se bavili da nisu uspjeli u glazbi.

Ovako to izgleda kada se autor najvećeg prošlogodišnjeg hita ''Trebaš li me'' popne na pozornicu danima unaprijed rasprodane kule Kamerlengo. Višestruko nagrađivani Matija Cvek dvosatnim je koncertom trogirsku publiku bacio u delirij.

Matijina karijera sjajan je dokaz kako uspjeh ne dolazi preko noći, već se za njega itekako valja potruditi. I dok danas puni dvorane kao od šale, nekoć je za 100 do 200 kuna svirao po ulicama i kafićima.



"Ima tu kopanja, ja sam od 16. godine ustvari po kafićima, dakle prošao sve birtije ha ha, i to je isto jedna škola i ja mislim da je to najprirodniji mogući put. Moraš počet tako ubijat stres i tremu pred ljudima i u stvari na taj način se davat, mislim da je to najbolje moguće što se za nekog mladog izvođača može događati - da raste postupno, da se ne preskaču nikakve stepenice i onda da ti se dogodi kad se najmanje nadaš", govori Matija Cvek.

A uspjeh je jednom od naših najizvođenijih i najtraženijih glazbenika donio i anksioznost.



"Kad je puno ljudi, ja sam isto malo odlučio pobjeći u šumu, znaš, to je ta varijanta. Malo mi je stvorilo to da bih se više volio izolirati i biti malo sam ili isključivo s nekim užim krugom ljudi, dok prije to nije bilo tako. Prije sam mogao biti od jutra do mraka s apsolutno svima", govori Cvek.

Talentirani 30-godišnjak ovog će vikenda, treću godinu zaredom, nastupiti u Veloj Luci na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću, kojeg je imao priliku upoznati 2013. godine.



"Moram priznati da je on dokaz da su ovi najveći i najuspješniji i najveće legende zapravo najnormalniji i najprisebniji ljudi", govori Cvek.

Nakon ljetne turneje, a prije izlaska novog, drugog studijskog albuma, koji je planiran za 15. rujna, Cvek će napuniti baterije na jadranskim otocima.



"Ne tulumarimo toliko koliko smo prije tulumarili, sad sam više plaža, knjiga, spavanje varijanta", kaže.

Iako se u estradnim krugovima već neko vrijeme govori da je njegovo srce osvojila lijepa plavuša, Matija je nakon prekida s Nikom Turković odlučio više ne komentirati svoj ljubavni život.



"Ja sam svoju lekciju naučio i moj status je ravna crta, ha ha, gotovo. No comment.'', zaključio je.

Ovaj nesuđeni nogometaš, koji je davnih godina nakon ozljede prestao igrati u zaprešićkom Interu, nikad, kaže, nije imao plan B. Glazba je njegov život, iako ga od diplome fizioterapeuta dijeli još samo nekoliko stepenica.



"Pri kraju je, kao što je bilo prije 6 godina recimo. Ostala su mi ta dva-tri ispita i to je to. Dakle, ja se nadam da ću to završiti mami za gušt", kaže Cvek.

Nakon Cveka, kojem se kao gost pridružio njegov veliki prijatelj Marko Kutlić, pozornicu je preuzeo mostarski slavuj Adi Šoše, koji je atmosferu doveo do usijanja.



Posebno dirljiva bila je izvedba pjesme "Kuća puna naroda", koju je napisao Gibonni, a u originalu otpjevao Zdravko Čolić. Adijeva interpretacija i karizma osvojili su i Gibu, koji mu je, kaže, dao najveći kompliment u životu.



"Rekao je da sam najbolji vokal koji je on čuo tipa zadnjih 15 do 20 godina. Tako da, ono, hvala, brate, od srca", otkrio je Šoše.

Publiku na njegovim koncertima 90 % čine žene, koje mu nerijetko na pozornicu bacaju i grudnjake.



"Malo me stid. Vole me žene, što da kažem, ljubav je obostrana. Tko god da je bacio, hvala puno", kaže Adi.

Adi je ekskluzivno za IN Magazin otkrio i svoj ljubavni status.



"Pa znaš što, krio sam uvijek status, ali zauzet sam. Imam djevojku, sretan, zaljubljen, tako da sve je super, izvinite žene koje me pratite", otkrio je Adi.

Poput Cveka, i Šoše je imao problema s anksioznošću, zbog čega je zamalo odustao od svojih glazbenih snova.

"Pa ja nisam smio da pjevam pred ljudima, ni pred roditeljima. To je bila nevjerojatna blokada, samo sam pjevao za sebe. To je samo što se tiče glazbe, ali generalno, što se tiče čitavog života jednostavno nisam smio da radim stvari koje rade normalni ljudi, tipa odu u grad. Meni je bilo, joj tko će sad u grad, uđem u kafić, krene mi srce lupati. To je nevjerojatno što je to bilo", kaže Adi.

Ovaj 30-godišnjak kojeg zbog emocije u glasu i pozitivne energije mnogi uspoređuju s Tošom Proeskim, po struci je diplomirani inženjer građevine.



"Dok je korona bila, bilo je malo zeznuto. Zamišljao sam se u struci, zafalilo je para pa sam bio u fazonu, ono, možda bih trebao počet radit malo građevinu pa se vratit muzici nekad", kaže Adi.

Najveći problem na fakultetu mu je zadavala matematika, s kojom nikako nije mogao izaći na kraj.



"Ma ništa, brate, pao je samo 14 puta, dešava se. A dobro, bio je težak usmeni, to me zezalo. Ma nije to bilo za mene, učiš formule neke, a znaš da ti neće trebati nikad u životu, a moraš ih naučiti. A znaš da nisi rođen za to i onda guraš to i sam ispeglao sam ga na kraju jedva", otkrio je.

Jedno je sigurno, za ovog simpatičnog Mostarca ćete još itekako čuti! Već danas izlazi njegov novi spot za singl ''Najljepši cvijet'' koji je predstavio na Melodijama Jadrana.

