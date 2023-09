Maja o svojoj neočekivanoj eliminaciji iz MasterChefa: ''Ja nisam ni čula taj slijed kritika, mislim, žiri kaže, njihova je riječ u kamenu... Puno grešaka''

Potpuno neočekivano - tako je svoj izlazak iz MasterChef kuhinje opisala Maja Medved, koja je druga po redu napustila ovaj show. U stres testu je imala zadatak replicirati jelo članova žirija, koji su na kraju presudili da je upravo ona imala najviše pogrešaka. U razgovoru s našom Dijanom Kardum za In magazin, osvrnula se na svoj put u MasterChefu, ali i otkrila kako je započela svoj blog o hrani.

Nakon što je izgubio u gastroduelu, crveni tim morao je nominirati članove za stres test. A ondje su se našli Asmira, Antonia, Lara, Meri i Maja, koja je na kraju morala napustiti natjecanje.

''Velika je razlika kuhati doma, pa kad ti nešto uspije, ne uspije iz prve, a ovdje je to sasvim druga priča, do moje je eliminacije došlo vrlo neočekivano. Ja sam potpuno neplanirano, baš neočekivano se našla među eliminiranima i još manje očekivano otišla van'', objasnila je Maja.

Presudila joj je replika jela sva tri članova žirija. Njezin je tanjur imao najviše pogrešaka.



''Ja nisam ni čula taj slijed kritika, navodno, mislim žiri kaže, njihova je riječ u kamenu.. puno grešaka'', rekla je Maja.

Maja je tako iz prve ruke osjetila nepredvidivost MasterChef kuhinje. I ona je iznenađena, kaže, što je tako rano ispala.



''Moje iskustvo u MasterChefu je stvarno kratko, prekratko u odnosu na to kako sam planirala i željela. Nekako sam se našla na tom brzom vlaku za Svetu Nedjelju, tako da u principu vrlo je ograničeno, ne mogu baš sada govorit o nekom iskustvu, ali nadam se da sam uspjela pokazat neku strast za hranom, želju za učenjem, lojalnost, kolegijalnost'', govori Maja.

Nakon izlaska iz MasterChef kuhinje, Maja će se zasigurno posvetiti svojem blogu, na kojem objavljuje jednostavne recepte za obiteljska jela.



''Kuhanje, okupljanje za stolom, to je moja velika ljubav, to radim unutar obitelji, za naše drage prijatelje, to su uvijek neki recepti onako, svi si dodajemo za stolom, znate kako to ide, ono hrana zbližava ljude, ovdje je to malo drukčije, ovdje je to baš, taj tanjur je platno, koje treba ukrasiti izgledom i okusom i drugi način razmišljanja'', kaže Maja.

Preostali kandidati nastavljaju tražiti svoj put do titule pobjednika.



''Jako je to jedan užurbani tempo, od jutra do mraka, mi se jesmo onako povezali koliko smo mogli u kratkom vremenu. S kim sam si ovako dobra, pa možda Dominik, možda Marko...'', otkrila je Maja.

