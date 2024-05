Miro Ungar proslavio je 87. rođendan i prisjetio se kad su žene vrištale za njim kao za Beatlesima: ''Raščupale su nas!''

Naš legendarni glazbenik Miro Ungar ovih dana ima razloga za slavlje, proslavio je 87. rođendan ali i 68 godina karijere. Tom se prigodom prisjetio kako je kvartet 4M imao status poput Beatlesa, a otkrio nam je i što novo priprema. Više u prilogu Dijane Kardum.

''Za rođendan, sam poželio prijatelje da se okupe ovdje u klubu i da zajedno slavimo ljepotu dobre glazbe'', rekao je Miro Ungar.

I ta mu se želja ostvarila. Uz hitove 50-ih i 60-ih godina ovaj vječni mladić proslavio je rođendan, ali i godišnjicu karijere.



''Hvala za ovo mladić, dobro, dobro se držim u redu je. Obilježit ću tih 68 godina jer je to počelo sve 56 godine kad sam osnovao kvartet 4M s Ivicom Krajačem, traje, traje, traje i rekao sam pa makar nije okrugla godišnjica, ovdje u klubu u kojem stvaram taj lijepi kabare, volio bih da napravim jedan koncert'', kaže.

Svašta stane u 68 godina karijere.. Hitovi po Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, bivšem Sovjetskom savezu. A za kvartetom 4M žene su vrištale kao za Beatlesima.



''Kad smo počeli zaista bilo je tako, a naročito je bilo to kad smo već '57 godine došli u Bugarsku u Sofiju pa smo pjevali pjesmu Banana Boat song od Harryja Belafontea - Deooo, jel znate pjesmu?, kad smo mi to zapjevali, poslije koncerta ženske su nas raščupale'', prisjetio se Miro.

Ovaj legendarni glazbenik ne planira stati. Prije nekoliko dana objavio je i novu pjesmu pod nazivom Ljubav, ljubav, koju izvodi u duetu s Majom Bajamić.



''Ja sam dobio tu pjesmu od Slavomira Cvije. Cvija je bio prvi pijanist Novih fosila, prije Rajka Dujmića. Ja sam ga vodio na turneju u DDR još 74 godine kad su oni mene pratili. I sad je došao Cvija do mene jedan dan i veli Miro imam jednu lijepu pjesmu za tebe, ja velim pjesma je ok ali to mora biti duet'', kaže Miro.



''Ja imam čast i zadovoljstvo radit sa Petrom Panom, ja to uvijek kažem i ponovit ću i sad, tako ga i najavljujem, zapravo odjavljujem iz svakog kabarea naš Petar Pan i ćaća, što reći beskrajna čast. Lipa uspomena, lipa pisma, drago mi je da me pozvao i da imamo jednu takvu uspomenu'', govori Maja Bajamić.

Ljubav je i ono što ga pokreće.



''Ljubav je ono što vas nadahnjuje, ono što vas tjera dalje, što vas drži. Ljubav je u životu vrlo bitna, da li volite ženu ili posao koji radite, ja volim naravno i moju ženu a i posao i upravo joj dosađujem zbog toga što volim, ja sam perfekcionist, želim da sve bude kako treba'', kaže Miro.

Maja mu se pridružila i na slavljeničkom koncertu, baš kao i Katarina Vukadin i Maja Žužić, koje također nastupaju u glazbenikovu cabareu Esprit de Paris.



''Savjete ne znamo ali komplimente svakako. Miro je ogroman džentleman - uvijek komplimentira, jako ste m zgodne cure, super, idemo, bodri, navija, divan gospodin.

Jako je zabavno s njim, on ima 12 godina, ja bih rekla 17 - tu malo pubertet'', ispričale su Katarina i Marina.

U posljednjih 6 godina Miro Ungar osmislio je tri kabarea, a u planu je novi.



''Vodit ću vas na putovanje od Pariza do Istanbula, proći ćemo kroz mnoge zemlje i bit će to siguran sam jedan vrlo zabavan glazbeni spektakl'',kaže Miro.

Koji će, ako je suditi prema uspjehu prethodnih, također biti veliki hit!

