Ljeto je pred vratima, e evo kako ga provode poznate Hrvatice: "Nikakav presing ne vršim nad sobom"

I dok se sitno broji i do službenog početka ljeta, temperature je svojim novim modnim kombinacijama podigla dizajnerica Kristina Burja. Ljetnu kolekciju predstavila je u Opatiji, a inspiraciju je pronašla u moru, ali i odbačenim ribarskim mrežama. Njezino zagovaranje održive mode došle su podržati i brojne poznate dame koje su za IN magazin otkrile svoje planove za ljetne mjesece.

Kako će provesti ljetne mjesece, poznate dame već dobro znaju. Red zabave, opuštanja, ali i posla. Dobar balans ključ je svega u životu.

"Nikakav presing ne vršim nad sobom, nad vremenom, nad poslom", izjavila je Ana Begić Tahiri.



"Ja sad živim na moru pa mi je plan samo živjeti", zaključila je Ella Dvornik.



Na odmor se trude ponijeti što manje stvari, no zato priznaju, nekad su im kovčezi, baš kao i ormari, pucali po šavovima. Dugogodišnja zagovorica održive mode Kristina Burja, rješenje za pretjerano gomilanje odjeće još jednom je ponudila svojom kolekcijom. Modife future nudi komade koje je moguće višestruko kombinirati i prilagođavati.

"Imamo dvije linije, jedna je coture, specifična, više za beach barove, a druga se satoji od komada koje možemo mix and matchat, košulja, suknja, sve zajedno paše, izgleda kao haljina, možemo nosit ponovno i ponovno", pojasnila je Kristina.



Dio ove kolekcije bit će viđen i u L.A.-u zahvaljujući supruzi NBA košarkaša Ivice Zupca. Kristina ondje živi šest mjeseci u godini, a ostalo vrijeme provodi u Lijepoj našoj, posvećena svojoj velikoj strasti.

"Imamo trenutno jedno od najvećih uzgajališta sportskih konja u Europi. To je jendostavno moja ljubav od malena", otkrila je Kristina.



Jednako inspirativan, za Kristinu Burju ovog je puta bio Jadran. Zato je i ove razigrane kombinacije predstavila uz more. Baš na Kvarner je proširila svoje modno carstvo, a Opatija je grad koji u mnogima budi lijepe uspomene. Ekološku osviještenost, ali i modnu, štuju i Elline kćeri. Na svoj način.



"Da sam došla s njima, vjerojatno ne bih ni došla jer to se sat i pol prije vrtića bira što će se obući. Uglavnom su maškare, jučer su išle u kostimima za noć vještica", otkrila je Ella.



Moda i jest igra, ali i sredstvo komunikacije. Barem u ovom slučaju, apel na ekološki problem s kojim se tekstilna industrija suočava. Održivi koncept, reciklirani materijali i otpad koji postaje sirovina - zalog su za budućnost.

