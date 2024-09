I u 56. godini naočit kao i u danima najveće slave: Zvijezda ''Buffy: Ubojice vampira'' pred našim kamerama!

Čak i ako 90-ih niste imali njegov poster na zidu, lice Davida Boreanaza niste mogli ne zamijetiti posljednjih godina na malim ekranima, u serijama poput Kosti ili SEAL Team. Markantni Njujorčanin gotovo se specijalizirao za akcijske uloge specijalnih agenata i marinaca. Ekskluzivne minute iz Monte Carla donosi vam Aleksandra Keresman.

U 56. godini i dalje naočit kao u danima snimanja serije Buffy, u kojoj je utjelovio Angela - vampira s dušom, David Boreanaz monegašku je publiku na televizijskom festivalu u Monte Carlu bacio u delirij.

''Prošlo je više od 20 godina od Buffy: ubojice vampira... Puno duže od toga... Zadnji put sam ovdje bio prije 15 godina. Tad sam snimao Kosti, bila je 2007. tako da se ovo područje znatno promijenilo lijepo se vratiti i vidjeti sve ove divne obožavatelje'', govori David Boreanz.

Koji su imali priliku uživati u njegovoj pojavi gotovo sve dane festivala, na koji je David stigao u ulozi predsjednika žirija fikcije.

Kakav je osjećaj biti predsjednikom žirija?

''Dolazim otvorena srca vrlo sam praktičan čovjek i morat ću donijeti krajnju odluku nakon dugog promišljanja. Morat ću satima u zatvorenoj sobi odlučivati tko dobiva Zlatnu nimfu. Drugi članovi žirija su se sprdali sa mnom jer gdje god bismo došli samo se čulo DAVID, DAVID! To je definitivno bila glavna zezancija'', ispričao je.

Možda još više pozornosti izazvala je njegova pratnja, sin Jaden, kojeg je dobio u drugom braku s glumicom i modelom Jaime Bergman. Njih dvojica na francuskoj rivijeri stekli su novog prijatelja, producenta Noora Sadara.

''Veoma sam počašćen što sam ga upoznao ali i sretan što je sin sa mnom i to u njegovo dobi od 22 godine, to je period u životu prepun znatiželje i istraživanja, tako da smo odmah postali poput braće s njim, bili smo poput trojice mušketira i naravno pomagao mi je sa mojim francuskim kad bih zapeo'', priča David.

Rođeni Njujorčanin slavenskog podrijetla glumačku karijeru započeo je slučajnim susretom na ulici, nakon kojeg se gotovo preko noći pretvorio u opsesiju tinejdžerica diljem svijeta, koje su '90-ih predano pratile seriju Buffy, ubojica vampria, a nakon toga i njezin spin off Angel. Tada mu nije odoljela ni glazbenica Dido, u čijem je videospotu dobio ulogu.

''Moj menadžer koji još uvijek radi za mene sreo me dok sam šetao svog psa Bertu Blue, kad mi je prišao i kad sam saznao da je menadžer bilo je smiješno jer sam i ja tražio menadžera. Iduća stvar je da sam na castingu, tjedan nakon toga imam ulogu i dva dana kasnije u kostimu na setu misleći kako sam završio ovdje'', prisjetio se.

Iako njegova filmska karijera nikad nije zaživjela punim plućima, David je postao omiljeno lice malih ekrana, igrajući FBI agenta Seeleya Bootha u seriji Kosti, te Jasona Hayesa, vođu jedne od najintenzivnijih jedinica američkih marinaca u seriji SEAL Team, koja ga je dovela u naše susjedstvo.

''SEAL Team je izvrsna serija koja pomiče granice praktičnosti bilo da uletavamo na Black Hawku, nas šestorica, prikačeni, snimali smo u Jordanu, Porto Ricu, Srbiji, Kolumbiji to je jedan intenzivan tempo, fizički veoma zahtjevno, toliko smo raznih kaskaderskih scena odradili i sretni smo što smo imali odličnog koordinatora jer to je dosta, zaista je dosta'', ispričao je.

Ali je li ikad bio u Hrvatskoj?

''Ne, htio sam ići tamo dapače razmišljali smo o tome da neke stvari snimamo tam, ali ne. Srbija je bila divna i odlično smo se proveli'', otkrio je.

Možda idući projekt bude u Hrvatskoj?

''Dapače, to zvuči dobro. Serija polazi od perspektive marinca i specijalnih operativaca koji su rijetko prepoznati zbog posla koji rade, koliko je on junački i koliko opasne mogu biti te misije i kako nas oni štite. Igrajući ovaj lik posljednjih 8 godina došao sam do toga da moje tijelo ne može podnijeti više batina, jer sve što snimamo je veoma realno. Sad smo u helikopteru, sad smo vani, skačemo radimo ono što rade ti momci najbolje i najvjernije što možemo. Pokrili smo PTSP, TBA... i sada je došlo vrijeme za neke da se suoče sa svojim prvim oduzimanjem života, kako ih proganja i kako potražiti pomoć. Uvijek ponavljam, najveća nagrada ove serije su trenuci kad ti se netko zahvali što si mu spasio život..jučer sam bio na rubu suicida i potražio sam pomoć. To nešto znači'', izjavio je.

Ipak, sretan je što je projekt priveden kraju jer to znači…

''Odmor, odmor za duh i tijelo. Nekome sam nedavno rekao da mislim da nikad nisam imao toliko magnetskih rezonanci kao na ovoj seriji, koljena, ramena, kukovi, glava. To je fizički zahtjevan projekt'', zaključio je David.

Od kojeg se rijetko odmara uz TV.

''Ne gledam previše serije ja sam sportski tip, volim svoje timove, klasične filmove, Goodfellas, Goodfather, volim stvari sa srcem. Ali ne gledam previše tv, nemam vremena uvije trčim negdje ili spavam ako mogu, volim spavati kad imam vremena'', priznaje.

Dao je natuknuti kako odmor od televizijskih i filmskih setova neće dugo potrajati, no čini se kako ga nećemo tako skoro gledati u fizički zahtjevnim ulogama.

