Saznajte kome je zapravo bio namijenjen megahit ''Daj obuci levisice'', a koju je pakost Lepa Brena napravila Danielu Popoviću?

Daniel Popović slavi 50 godina karijere. Priprema novi album, a upravo je snimio i videospot za novu pjesmu. Eurovizijska zvijezda u Ljubljani je ugostila našu Anju Benetu i ekipu In magazina te joj otkrila mnoge nepoznate crtice iz svoje bogate karijere. Kakvu mu je pakost napravila Lepa Brena? Komu je prvo bio namijenjen hit "Ma daj obuci levisice" te koju zvijezdu planira tužiti za plagijat, pogledajte u prilogu In magazina.

Daniel Popović vraća se na glazbenu scenu. Nakon desetljeća diskografske stanke, singlom "Tijesan kaput" najavljuje novi album kojim je odlučio proslaviti pedeset godina karijere, i 40 godina od legendarnog nastupa na Euroviziji.

"Imao sam želju s "Tijesnim kaputom'' upozoriti na to da se mi svi na neki način u svojoj koži osjećamo tijesno i da ponekad želimo da pobjegnemo od svega, da damo duši prostora da pobjegne negdje drugdje i u ovoj pjesmi koja je balada, lijepa ljubavna pjesma koja govori upravo o tome.", objasnio je Daniel.

Daniel je pedale vremeplova odvrtio unatrag, i odlučio se vratiti svojim glazbenim korijenima.

''Kada sam svirao pjesme od Salvatore Adamo, Edith Piaf, Steveja Wondera... Gradio sam neki svoj stil, slušajući uglavnom gitariste. Dakle, na ovom albumu sam kroz neki način se vraćam na svoje početke, jer čini mi se da je emocija nestala kao takva, i iz tog razloga želim sebe prikazati u potpuno drugačijem svjetlu, onakvim kakvim me ne poznaju'', objasnio je.

No svi ga znaju po Džuli – megauspješnici kojom je davne '83. pokorio Europu. Pjesma je prepjevana na deset svjetskih jezika, a Daniel je krasio ne samo domaće, već naslovnice mnogih poznatih europskih časopisa, poput njemačkog Brava. Na europskim turnejama pratile su ga i sestre Barudžija. No, manje je poznato da je na jednoj od njih, Eleonoru zamijenila naša velika glazbena diva.

"S obzirom da je Eleonora bila u jednoj čudnoj vezi, njoj dečko više nije dozvoljavao da putuje po Europi, tako da je netko nju morao zamijeniti i tako je došla Doris na njezino mjesto, Doris Dragović, i stvarno je bila fenomenalna, engleski je fenomenalno govorila, svi su bili oduševljeni s njom gdje god smo bili, Švicarska, Njemačka, top of the top'', prisjetio se.

Možda niste znali ni za slatku osvetu Lepe Brene, koja mu, čini se, nije mogla oprostiti što ju je pobijedio na tadašnjoj Jugoviziji i umjesto nje otišao na Eurosong. Naime, na snimanju videospota za Jugoslovenku, helikopterom su ga spustili na crnogorski Durmitor i namjerno ga ostavili samog među vukovima.

''Ti samo maši i gotovo, spustimo se i idemo nazad. No međutim oni nestadoše, nema ih. I sad se mislim what. To je žestoka divljina, i u jednom trenutku nakon tri sata konačno helikopter dođe, preleti , ja sam misli, da je netko drugi, pa sam trčao po polju ko blesav, i oni kad su se spustili dolje, hvala Bogu bili su bili oni, kažu, super si to odglumio'', prisjetio se.

Danielu je '91. godine za dlaku izmakao još jedan odlazak na eurovizijsku pozornicu. Glazbu za "Daj obuci levisice" skladao je u pet minuta u domu Alke Vuice.

"Tri pjesme sam donio i ona je skomentirala, dobre su pjesme, ali niti jedna nije specijalna. Ja nisam egotrip, meni možeš reći, to mi se ne sviđa i ok. Ja kažem nema problema Alka, sad ću ja pjesmu smisliti. I ja u sebi, nana, ona gleda. Ona kaže, jeeee, znaš da imam pjesmu, za Tajči sam napisala Daj obuci levisice, ali je Tutić nije htio. I legne tekst u nulu na tu melodiju'', prisjetio se.

Daniel je slučajno nedavno otkrio da melodija velikog hita Weekenda "Save your tears" podsjeća na njegovu pjesmu "Znam da ti si ta" iz ranih 90-ih. Prvi put u životu, ekluzivno nam za kraj otkriva, odlučio se na tužbu za plagijat.

''Angažirali smo jednu odvjetničku kancelariju, jednu diskografsku kuću koja će na neki način postati ownwership ove pjesme da bi mogli dalje nastaviti s tim, tako da taj je ugovor već u pripremi. Potpisat će se i onda se ide u akciju. Pa, što bude!", zaključio je.

