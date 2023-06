Obožavana klapa Samaona postala duo i objavila prvi singl na hrvatskom jeziku, a pomogao im je svima dobro poznati prijatelj!

Dolaze iz Samoe, žive na Novom Zelandu, no veliku popularnost uživaju u Hrvatskoj, gdje grade glazbenu karijeru. Iza klape Samoane mnogo je briljantnih interpretacija poznatih dalmatinskih pjesama. No napokon je stigla i prva baš njihova. Braća Christian i Austin za IN Magazin otkrivaju zašto se lako poistovjećuju s hrvatskom dijasporom, sve o novom albumu te prijateljstvima koja su sklopili na estradi.

"Kuća od neba i sunca" prvi je singl klape Samoana na hrvatskom jeziku jer dosad su, što ih je i proslavilo, interpretirali pjesme drugih izvođača. I zato je ova itekako posebna.

Pjesmu tekstom potpisuje drugi prijatelj - Jacques Houdek.

Za videospot dečki su uskočili u prepoznatljive prugaste majice, sjeli pod maslinu, otisnuli se brodom i zapjevali poput pravih Dalmatinaca o ljubavi prema domovini. I oni su emotivno vezani uz poruku pjesme, uz Samou i Novi Zeland, Hrvatsku zovu trećim domom.

Pjesma je prvo napisana za pokojnog Vinka Cocu i to za Christiana i Austina ima dodatnu težinu.

Dečki ubrzano pripremaju i svoj prvi album na hrvatskom jeziku. Osim Jacquesa, pjesme im piše Ante Pecotić te Peggy Martinjak. Iako ste ih upoznali kao Klapu, klapa trenutačno nisu.

Dok njihov prvi album ne stigne, braća Samoana nastavljaju nastupati po Hrvatskoj, na festivalima i samostalno.

