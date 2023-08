Naša bivša zvijezda modnih pista Pariz je zamijenila Hrvatskom, a i napravila je potpuni preokret u karijeri, evo čime se danas bavi!

Nekadašnja zvijezda modnih pista, a danas kraljica pilatesa i vježbi za lice, nedavno je prestižnu parišku adresu zamijenila mirnim životom u Hrvatskoj. Mladolikost i ljepotu Jelena Orešković Atabeyki održava prirodnom metodom koju ne zaboravlja ni na odmoru. Zašto su njezine vježbe postale hit među ženama, otkrila je Ani Veli za In magazin!

Nakon uspješnih godina u Parizu, Jelena Orešković Atabeyki se sa suprugom i kćerkama vratila u Hrvatsku. Svoju ljetnu oazu obitelj je pronašla na otoku Šipanu pored Dubrovnika.

''Imali smo sreću da smo dobili informaciju da je jedna predivna kuća na Šipanu, koja je uz samo more, na prodaju. To je bio splet okolnosti, ja nekako u životu imam sreće, djeluje sve ljudima oko mene, kao da je neki moj plan, ja stvarno imam osjećaj da mene gore netko voli'', ispričala je Jelena.

Za povratak u Hrvatsku presudan faktor bio je da je Zagreb podsjetio Jeleninog supruga, inače međunarodno priznatog dizajnera, na Pariz njegova djetinjstva. Sada je obitelj presretna otočkim životom.

''Ja se toliko ufuram u taj otočki život, meni ne fale, izlasci, oblačenje, imam dovoljno toga u Zagrebu, tako da ja na otoku mogu biti samo u japankama i pareu i dulje od dva mjeseca'', priča Jelena.

No prije nego što se vratila u Hrvatsku naša lijepa manekenka završila je jednu od najboljih svjetskih škola za rehabilitacijski pilates i vježbe lica.

''Vježbama za lice počela sam se baviti prije 14 godina, sasvim slučajno, to su bile rane tridesete, prvo dijete, nespavanje, onako, nikako'', priča Jelena.

Počela je primjećivati prve promjene na licu.

Rezultati su bili sjajni pa je kroz istraživanje i brojne radionice, razvila svoje vježbe.

''Baš je lijepo ispalo da sam tu svoju ljubav prema jednoj lijepoj prirodnoj metodi pretvorila u svoj posao'', dodala je.

Zanimljivo je da Jelena vježbe lica ne želi promovirati kao anti-age rješenje jer starenje smatra prirodnim procesom od kojeg ne treba bježati. Smatra ih tek jednim od koraka koje možete poduzeti kako bi se osjećali dobro u vlastitoj koži.

A evo i jedne korisne vježbe za ublažavanje bora koje mogu nastati zbog žmirenja uslijed jakog sunca.

''Bitno je da naciljate pred ogledalom tu gdje vam se stvaraju nabori kod mrštenja, znači tu samo stisnuti i duboko disati, možemo brojati do pet ili do deset, ako primijetite da vam se malo zacrveni, to je ok, to je cirkulacija'', objasnila je Jelena.

Kroz nacionalni projekt Aktivna Hrvatska te društvene mreže, vježbe su postale pravi hit. Jelena naglašava kako najbolje funkcioniraju kao prevencija no pomažu u svakoj životnoj dobi. Treba samo biti ustrajan i rezultati neće izostati.

