Jedan od najpopularnijih glumaca na Balkanu progovorio o očinstvu i ulozi koja ga je proslavila

Kažu da je jedan od najpopularnijih glumaca na Balkanu te ga redovito svrstavaju i na ljestvice najpoželjnjih muškaraca u regiji. Radi o o Miodragu Radonjiću, a mnogima je poznat i kao Baća iz Južnog vjetra. Sinoć je zagrebačkoj publici predstavio novi film pod nazivom Indigo Kristal. O čemu govori film, hoće li biti trećeg nastavka Južnog vjetra te kakav je kao otac, podijelio je s Dijanom Kardum za In magazin!

U zagrebačka kina stigao je novi srbijanski kino hit. Dramu ''Indigo Kristal'' već mnogi nazivaju nasljednikom Južnog vjetra, a ova dva filma spaja i glumac Miodrag Radonjić.



''Film je onako jedna priča koje je smještena u neki milje ulice, međutim mnogo više govori od toga, film govori o međuljudskim odnosima u društvu i o tome kako ustvari kolektiv je jedino nešto što u životu možemo da smatramo kao neki glavni lik života'', govori Miodrag.

Pogledaj i ovo iznio svoje viđenje situacije Glumci odbijaju biti u predstavi s Lečićem, 17 ih potpisalo inicijativu, a on se oglasio i obratio kolegici koja ga je optužila za silovanje

Malo govori i o generacijama zapravo?

''Jeste svakako. Postoji ta neka klasifikacija, naravno ima ih raznih ali jedna od tih koja je redatelju bila interesantna je ta indigo i kristal generacija. I na koji način su te dve generacije gdje imaju sličnosti, gdje postoje razlike. Mi smo ranije - zoveš na telefon. Dobar dan, ovdje Mićko, mogu da dobijem tog i tog, ako je tu tu je ako nije javit će se. To je sad jedan banalni primjer. Ali to je naprosto utjecalo na naša sazrevanja, na našu percepciju života i u pozitivnom i u negativnom smislu'', objašnjava.

Miodrag Radonjić je veliku popularnost stekao zahvaljujući Južnom vjetru, velikom hitu suvremene srbijanske, ali i regionalne kinematografije. Oba nastavka ovog akcijskog trilera na balkanski način oborili su rekorde gledanosti u cijeloj regiji.



Priprema li se možda neki treći dio?

''Vidite, svakako da razmišljamo o tome. Mi smo sad tek emitirali seriju. Drugu sezonu serije. Svakako bismo željeli napraviti nastavak, ali mora prosto to sve sad da se sklopi'', kaže.

Gleda li se na velikom ekranu?

''Ima glumaca koji to ne preferiraju.. Da, većina, ja isto nisam fan sopstvene pojave. Ali svakako gledam svaki film u kojem sudjelujem jer me zanima, zanima me na nivou filma prije svega u čemu sam to sudjelovao, ali da procjenjujem svoju ulogu to je nezahvalno i teško'', kaže.

Uloga u Južnom vjetru svrstala ga je na liste ovih najpoželjnijih muškaraca. Kako se on osjeća u tim ulogama?

''Ne osjećam se uopšte da sam nešto poželjan, nisam prosto taj tip čoveka koji konzumira taj način života u smislu noćnog i tako dalje. Trenutno sad imam i malo dijete koje ima svoj ritam, to svakako tko ima djecu zna o čemu pričam. Nisam neko tko je sugovornik na tu temu'', kaže.

A kako se snašao u očinskoj ulozi?

''Ja se nadam lijepo i ono što je najvažnije da čovjek daje puno ljubavi djeci i to je sad pitanje za moju djecu, odnosno sad trenutno za jedno dijete, kad poraste da ga pitamo kako sam se snašao'', priča Miodrag.

Što je supruga rekla? Gleda li ona njegove filmove? Je l' kritizira?

''Zna kritizirati. Ima dobro oko'', iskreno kaže Miodrag.

Pitate li on nju za savjete iz sfere njezine profesije.. Psihologinja je?

''Nekada mi znači, s te točke psiholog, ipak u glumi postoji dosta tog psihologiziranja. Mada nije to samo gluma, naprosto postoji taj drugi dio koji se tiče intuicije, namjera'', zaključio je Miodrag.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.