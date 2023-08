Jazz orkestar hrvatske vojske i Klapa ''Sveti Juraj" pjesmom odali počast braniteljima!

Jazz orkestar hrvatske vojske i Klapa ''Sveti Juraj", povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Kaštelima su održali svečani koncert. Moto večeri je bio: ''Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi!'', a mi vam u sljedećim minutama DOnosimo djelić atmosfere.

Vrijeme je godine kada se prisjećamo ljudi koji su dali sve za slobodu pa su tim povodom u Kaštel Starom snage udružili vrhunski glazbenici hrvatske vojske te svoje pjesme posvetili upravo njima.



Marko Bralić, Klapa Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj" „Ratnicima. Onima koji su se borili i izborili slobodnu Hrvatsku i u kojoj svi mi danas, mi i vi, uživamo. Bogu hvala da je tako, hvala im na svemu, slobodni smo ljudi!“



Nastup se dugo iščekivao prvenstveno zbog izvođača čije izvedbe kombiniraju umjetnički senzibilitet i vojničku disciplinu.



Goran, Kaštela „Mi smo jazz orkestar slušali u Splitu u Lori. Vrhunski sastav i vrhunski dirigent Dropulić. Mačak i po! Da ne govorim za ove naše Kaštelane!“



Nada, Kaštela „Došla sam gledat sina. On nastupa? Je, pjeva u klapi Sveti Juraj.“



Mišo, Kaštela „Upravo zbog toga što oni nastupaju ja sam došao, jer sam smatrao da će ostaviti veliki utisak na mene. To je klapa koju obožavam. Inače smo mi ovdje iz sela svi prijatelji.“



Savršena ljetna večer, okrunjena punim mjesecom, na kaštelanski je porat privukla i mlado i staro i domaće i turiste.



Nada Maršić direktorica Turističke zajednice Kaštela „Više smo nego zadovoljni, a potrudili smo se da razglas bude takav da nas čuju i oni koji nisu mogli ovdje naći mjesto nego sjede po okolnim kafićima i restoranima.“



Deseti je ovo put da Kaštelani Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježavaju u ranijem terminu kako bi, kažu, proslava trajala što duže.



Ivica Vidović, predsjednik HVIDRA Kaštela „Poruka bi bila da ne zaboravimo branitelje. Branitelji gdje god dolaze i nešto traže, gleda ih se s nekim prezirom. Odmah kažu vi branitelji tražite ovo ili ono. Ne tražimo mi ništa nego da se pomogne, ako se može pomoć, ako ne može, ne može.“



Jer oni su, kaže, bez razmišljanja, pomogli kada je bilo najteže i poklonili nam dar za kojim mnogi žude i danas.



Marko Bralić, Klapa Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj" „Ima puno naroda u svijetu koji nemaju svoju državu i koji nisu uspjeli ostvariti svoju samostalnost. Mi Hrvati imamo i za to zahvalnost dugujemo braniteljima.“



Ponovno su se tako pomiješale sjeta i zahvalnost, tuga i ponos, na način na koji Dalmatinci to najviše vole, uz pjesmu i more.