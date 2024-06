Ivana Plechinger imala je veliku čast: ''Mi jedni drugima pomažemo, tamo doživljavamo i različita iscjeljenja....''

Ona je autorica dviju poznatih knjiga samopomoći, voditeljica različitih radionica i vikenda za žene. Svestrana i uvijek pozitivna Ivana Plechinger nedavno se predstavila i u Portugalu, na Međunarodnoj konferenciji europskog udruženja, koje okuplja transformacijske lidere. Uhvatila je i nekoliko dana za istraživanje Lisabona sa suprugom.

Svoju nepokolebljivu pozitivu i zaraznu mirnoću Ivana Plechinger nerijetko dijeli u motivacijskim govorima, na radionicama, ali i u svojim knjigama. "Da sam ovo znala ranije" i "Ono što ostaje, uvijek ljubav je" poznate su knjige samopomoći, a upravo zbog njih bila je naša predstavnica jednog međunarodnog udruženja:

''Ja sam član udruženja koje se zove Association of Transformation Leaders, koje okuplja sve ljude koji se bave selfhelpom, a da su od nekog značaja u svojim zemljama u Europi, i mi se nalazimo 2 puta godišnje u različitim gradovima. Ovaj put je to bio Lisabon, i imala sam čast da sam imala predavanje o tome kako napisati bestseller i onda kako napisati i drugi'', objasnila je.



Ivana već godinama njeguje odnose s kolegama strancima, oni su joj, među ostalim, inspiracija, ali i vjetar u leđa za pokretanje njezinih online radionica

samopomoći:



''Mi jedni drugima pomažemo, jer naš je posao da pomažemo drugima, a i nama netko mora pomoći da budemo dobro, ja sam izuzetno puno naučila od njih, pošto mnogi su od njih iscjelitelji, mi tamo doživljavamo i različita iscjeljenja, to je na alternativnoj razini. Meni je to izuzetno korisno'', govori Ivana.



Dio ovog putovanja, Ivana je posvetila i svojem suprugu, vrsnom glazbeniku Bruni Kovačiću, s kojim je pak uživala, istražujući Lisabon i okolicu.



''Nije puno prigovarao, kako su svirali. U Lisabonu sam prvi put vidjela ulične svirače koji su bend. Dakle oni na ulicama imaju bendove, ljudi oko njih pjevaju, plešu a bio je recimo ponedjeljak. toliko su opušteni, srdačni, i sve će napraviti za gosta'', govori Ivana.



Iz Lisabona je ipak teško otići, a da ne zavirite u barem jedan dvorac, poput onog Svetog Jurja:



Valjalo je kušati i slavnu portugalsku slasticu:



''To je njihov kolačić koji se zove Pasteis de Nata, kolačić se nalazi u košarici lisnatog tijesta, i punjen je kremom od žumanjaka, mogo bi vas recimo podsjetiti okusom na kremšnite, ali je ipak drugačije jer se to sve zapeče, ono što me iznenadilo, dakle na tom najpoznatijem mjestu gdje se može probati te oklačiće gdje se dnevno ispeče, rekli su tipa 20 tisuća tih kolačića, mi smo očekivali da će koštati minimalno 5 eura, on je koštao euro i 40'', ispričala je Ivana.



Kolačići su se još u 18. stoljeću pekli i prodavali u Jeronimitskom samostanu.



Ivana se po povratku vratila radionicama i vikendima za žene, ali i pisanju. Jer malo tko je nije pitao – kad će nova knjiga?



''Ja volim pisati jako dobre knjige, a za napisati dobru knjigu ne može se samo na traci pisati. Meni je jako važno da je to nešto u čemu će ljudi uživati'', zaključila je Ivana.

