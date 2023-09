Humanitarni spektakl za pomoć djeci: Zvijezde predvođene sportašima i glazbenicima odigrale nogometnu utakmicu!

Prava nogometna fešta odigrala se jučer u Lekeniku, kamo su stigli brojni poznati sportaši, pjevači, pa i novinari, ujedinjeni pod nazivom Humane zvijezde. Ovog puta snage su odmjerili s veteranima NK Lekenika, a razlog je bio poseban - za 30. godišnjicu S0S dječjeg sela Lekenik i 20. godišnjicu humanih zvijezda. Za tu priliku na teren se nakon srčanog udara vratio bivši nogometaš Branko Stupar, a neki su u dresu humanih zvijezda jučer i debitirali. O kome se radi, u prilogu In magazina nosi naša Dijana Kardum.

Postoje utakmice gdje su svi pobjednici, a jedna takva odigrana je jučer u Lekeniku.



''Mi se evo trudimo tako, ove naše humane zvijezde, dakle ne samo ovdje, diljem čitave Hrvatske, pa i BiH, uključujući čak i Mađarsku smo bili i mislim da ćemo imati još nekih inozemnih putovanja, sa tim našim humanitarnim načinom gdje povezujemo to da se sa tim utakmicama pomaže potrebitima i da se povezuje sport'', ispričao je Goran Vlaović.

Prvu utakmicu nakon srčanog udara odigrao je i Branko Stupar.



''Sretan sam i nadam se da ću se malo skinuti i igrati pošto je obilježavanje neke svečanosti i od dječjeg sela Lekenik i naša i nadam se da ću bar par minuta odigrati. Osjećam se super, čim sam tu sam super, doktori su mi dali blagoslov, a znaš srce je srce, al ja se osjećam spremno i zdravo'', reko je Branko.

S klupe je sve pratio izbornik Zlatko Dalić, kojeg su pri dolasku djeca pratila u stopu. A na terenu su se izmjenjivala brojna poznata lica. Neka su i prvi put zaigrala u dresu humanih zvijezda.



''Imam tremu, prvi put igram s ovakvim imenima, s ovakvim ikonama tako da, nije mi svejedno ali ja se nadam da ću uživati, uživam od prve minute tu, jako je lijepa akcija, jako je lijep cilj, tako da velim svi smo tu zbog toga'', priznao je Krunoslav Simon.



''Ja sam igrao nogomet, mislim nije to profesionalno, ali igrao sam u drugoj HNL dok sam išao u srednju školu. Mislim to je kao bilo u tom uzrastu ali nisam nikad u seniorima igrao, taman u četvrtom sam otišao, ali ljubav prema nogometu je uvijek prisutna, obožavam nogomet i to mi je najdraži sport otkad znam za sebe'', otkrio je Marko Kutlić.

Dugogodišnji vratar humanih zvijezda Mate Bulić ovog je puta promatrao s klupe. No priznao je da mu je pobjeda doista važna.



''Kad su ovako ekipa, kad su to ljudi koji su se danas skupili, koji se skupe svaki put, kad daju sve od sebe i uvijek pod okriljem svih nas, dobro je da nekom možemo pomoći i kud ćete veće sreće. Ja sam sretan ne branim, došao sam podržati'', rekao je Mate Bulić.

Već 20 godina estradnjaci, glumci, političari i sportaši ujedinjeni su s plemenitim ciljem pomoći najpotrebitijma.



''Možemo reći da smo odigrali dosad 146 utakmica, skupili preko milijun i 600 tisuća eura, posjetili jako puno mjesta, pogotovo, malih mjesta širom Hrvatske i ja se nadam usrećili određen broj djece'', ispričao je Miroslav Bičanić.

18 godina s ovom ekipom igra i glazbenika Amir Kazić Leo, koji je trenutačno i potpredsjednik udruge.



''A ono volim nogomet, to je moj stvarno hobi. Igram dugo nogomet i odlično se osjećam na terenu, drago mi je kad sam tu, nekako baš dobar dobar osjećaj zato što su izvrsni ljudi oko mene i nakon toga uvijek je dobro druženje.Mogu samo, ovim putem moram zahvalit svima koji su ovih 20 godina bili uz nas, koji su samo svojim dolaskom napravili već veliku stvar, a da ne govorim za moje drage kolege kojima nije teško sjesti u autobus i putovati negdje satima da bi došli negdje na utakmicu'' zaključio je Amir Kazić Leo.

Humane zvijezde na kraju su slavile 3:2.



''2013. smo igrali prvi put ovdje Humane zvijezde i Lekenik. Tada je 3:3 završilo, s time da je naš, bivši, odnosno pokojni predsjednik prekinuo utakmicu da ne bi se desilo, tako da pčekivali smo ponovno jednu dobru borbu i ovo je super rezultat. Ali rezultat je nebitan, bitan je cjelokupni događaj, i sportski i glazbeni i humanitarni, sve smo spojili u jedno i imamo jednu prekrasnu večeru u Lekeniku'', rekao je Leo.



''Dobro, to obično tako bude, u prvom poluvremenu igraju stvarno veterani, a i mi guramo svoje veterane, onda ovakvi igrači uđu kad bude stani pani. A u drugom poluvremenu obično stave seniore, ali neka bolje da je napeto, rezultatski blizu'', ispričao je Milan Stjelja.

S nadom u bolju i svjetliju budućnost i mali junaci proslavili su 30. rođendan SOS dječjeg sela Lekenik, koje im godinama, osim krova nad glavom, pruža potrebnu brigu i ljubav:



''30 godina u nekim vrlo teškim vremenima za RH, u vrijeme Domovinskog rata je osnovan naš dječje selo Lekenik, kroz selo je do danas prošlo blizu 5 stotina djece, dio smo sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj, a evo danas na jedan vrlo lijep način, slavimo naših 30 godina, s našim prijateljima, donatorima, s našim bratskim dječjim selom Ladimirevci'', ispričao je Mario Čović, direktor SOS dječjeg sela Lekenik.



''Znači oni su stariji deset godina od nas, a klinci su.. ma gle ovdje je stvarno odlična atmosfera, ovdje je jedna sjajna priča, znači odgoj te djece koja su mala i u velikom problemu, ja nekako sam doživio puno ljudi koji su kasnije postali vrlo uspješni i u sportu koji su startali s tim manjkom na početku, ali je upravo taj manjak motivirao da slože svoj život da slože sebe u disciplinu i ono što je potrebno da uspiju u životu'', rekao je Željko Mavrović.

Od osnutka do danas, SOS obitelji u Lekeniku odgojile su i za život pripremile – 467-ero djece. A za sve druženje se nastavilo 3. poluvremenom - velikim koncertom.



