Haris Đinović prvi put nastupio u Areni Zagreb, otkrio nam je koja je njegova pjesma najpopularnija u Zagrebu!

Sinoć je u Areni Zagreb koncert održao Haris Đinović. Koja je njegova pjesma najpopularnija u Zagrebu, ali i zašto je tek sad prvi put nastupio u najvećoj hrvatskoj dvorani, pjevač je otkrio Juliji Bačić Barać za In magazin.

Prvi put u Areni Zagreb sinoć je nastupio Haris Džinović.

''Meni je osjećaj uvijek isti pred veliki koncert, jedna velika odgovornost, pa da li funkcionira grlo i da li je razglas ok, a za ostalo sve ne brinem'', izjavio je Haris.

Ne brine ni publika kad on pjeva jer svaki put očekuju samo jedno - derne.

A omiljena njegova pjesma Zagrepčanima je:

''Ja mislim da vole Pariške kapije, tu najviše vole''.

Trebao je već prije nekoliko godina nastupiti u Areni, ali taj je koncert bio otkazan.

''Zahvaljujući nekom nesretnom organizatoru ili organizatorima koji su nešto muljali, ali nisu izmuljali kako valja, mi smo došli dva dana ranije. Međutim organizator se nije uopće pojavio'', prisjetio se Haris.

Odmor na dan koncerta, a što radi pola sata prije početka nastupa?

''Sjedim s prijateljima i menadžerom, pričamo, oni me tjeraju da se idem obući ja kažem neće koncert krenuti bez mene, popijem jedan viski možda dva i to je to'', kaže.

S njim je u zagrebačkoj Areni bio i sin Kan, a i Harisov gost na koncertu Aco Pejović.

''Mi se družimo i znamo dugi niz godina i naravno da mi je zadovoljstvo da budem dio ove priče i da budem njegov gost'', rekao je Aco.

Pejović je prijatelj s brojnim domaćim glazbenicima, a nedavno je upoznao i svoje glazbene idole iz mladosti.

''Neko druženje neki privatni party je bio ovdje u Zagrebu, pa sam imao čast da upoznam kako vi kažete Prljavce, ekipu iz Prljavog kazališta na čijoj sam muzici odrastao da se razumijemo i bila mi je zaista čast'', otkrio je Aco Pejović.

Đinović je u zagrebačkoj Areni proslavio 40 godina karijere, za koju kaže - nije ni sanjao da će toliko trajati.

''Ja sam samo pravio pjesme i pjevao. Dokle će to trajati i koliko će trajati tko to zna'', zaključio je Haris.

