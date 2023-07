Vladimir Kočiš Zec otkrio kojem je našem poznatnom hitmejkeru bio profesor u osnovnoj školi!

"Ti si mi sve" - nova je pjesma Vladimira Kočiša Zeca čije je stihove napisao njegov bivši učenik. Ne ne bilo koji, nego poznati hitmjeker. Komu je to Zec bio profesor u osnovnoj školi, ali i kojem je zadarskom slavuju napisao pjesmu, ekskluzivno je doznala Anja Beneta za In magazin.

Vladimir Kočiš Zec udružio je snage sa svojim bivšim učenikom Miroslavom Rusom, kojem je u osnovnoj školi predavao tehnički odgoj. Ovog puta poznati hitmejker, svojem bivšem učitelju, napisao je stihove nove pjesme "Ti si mi sve".



"Ja sam napisao glazbu, on je na to napisao tekst. Kad mi je pročitao: Ti si mi sve, samo nisi moja, malo sam se zamislio što to znači, ali to je pjesnička sloboda... Jedan fenomen se dogodio glede komenatara na YouTubeu ispod pjesme, ispod videospota. Nema onih standardnih lijepa pjesma, prst gore, nego ljubavne poruke si izmijenjuju ljudi, ali sve u kontekstu pjesme. Znači da ih je pjesma dirnula, da ih je negdje pogodila, to je konačno i bio cilj.", objasnio je Vladimir Kočiš Zec.



No nije mu publika jedini kritičar. Najvećeg ipak ima unutar svoja četiri zida. Suprugu Dinu.



''Vrlo, vrlo je kritična. Jedan od boljih mojih kritičara jer je vrlo iskrena. Kad nanjuši neki nesretni tekst gdje se sluti kraj, to ti nije dobro. To makni to ti nije dobro, ali kad je nešto afirmativno po pitanju ljubavi, e to je mrak. I gdje ona sebe nađe, to je dobro, eto tako, nije baš jako kritična, nego je više malo čak i sebična u nekom trenutku. Vrlo jak kritičar, i moja djeca Filip i Iva, oni uvijek vele stari, ovo ti je kajgod, a ovo ti je dobro i tak. A njima najviše vjerujem...", objasnio je Zec.



Videospot je sniman u prekrasnom dvorcu Veliki Tabor, koji se nalazi na smaragdnim obroncima Hrvatskog zagorja.



"Svi naši kolege vole eksploatirati Jadran koji je zaista prekrasno mjesto, ali meni je došla ideja zašto ne bi pokazali neke druge ljepote. Hrvatsko Zagorje konkretno, Veliki Tabor je fenomenaklan dvorac, sad je uređen'', govori Zec.



"Ti si mi sve" naći će se na novom albumu koji Zec planira objaviti krajem listopada.



"Bit će puno interesantnih stvari, ima jedna krasna pjesma isto od Miroslava Rusa gdje on potpisuje i glazbu i stihove . Onda jedna vrlo interesantna tamburaška kombinacija, ali ne tamburaška koju slušamo svaki dan, nego u jednom new world okruženju, obleki jednoj takvoj. Ja inače ne snimam jako dugo pjesme drugih autora , ali poslušao sam pjesmu i rekao sam ovo moram snimiti'', govori Zec.



U svojoj bogatoj karijeri Zec je snimio i brojne duete. A kad bi morao birati, najponosniji je na to što je mikrofon dijelio i s velikim Oliverom u hitu "Pjevam i živim".



''To mi je jedna od lijepih i nezaboravnih suradnji jer sam radio sa daleko, po meni, najboljim pjevačem do sada svih vremena, ne znam kako će biti, možda se sutra rodi neki novi Oliver, ali teško'', govori Zec.



O novim duetima nije razmišljao, no kad bi mogao birati, snimo bi ga s Gabi Novak.



''Međutim, čuo sam da nisam jedini kojima ima tu želju. To je zaista jedna primadona zabavne glazbe i bila bi mi čast da se nešto dogodi u tom smislu. Vidjet ćemo'', rekao je.



Osim sebi, Zec je pjesme pisao i drugima. Eklsluzivno nam za kraj otkriva da je na pomolu prva suradnja s Mladenom Grdovićem.



"Ponudio sam u zadnje vrijeme jednu pjesmu totalno atipičnu za Mladena Grdovića. To je jedna šansona dalmatinska, njemu se jako tekst dopao i ja bih volio da ga vidim u toj jednoj novoj ulozi. Nadam se će on tu pjesmu realizirati pjesmu na jesen To bi mi zaista bilo veliko zadovljstvo kao autoru.", zaključio je.



