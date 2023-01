Tko je zapravo Saša iz Sašine kuhinje i džoker zovi kada je o spravljanju jela riječ?

Mnogi su uz njega naučili kuhati i savladali jednostavne recepte poput bolonjez umaka, grah variva ili lazanja. On je autor popularne Sašine kuhinje i džoker zovi kada je o spravljanju jela riječ. Njegovo lice gotovo nikada nećete vidjeti u tisućama recepata koje je dosad izbacio, a Matea Slogar odlučila je za In magazin otkriti tko je zapravo Saša koji se krije iza Sašine kuhinje!

''Ja sam Saša, dolazim iz Karlovca, svi me poznaju kao Saša iz Sašine kuhinje'', predstavio se, a u ovoj kuhinji nastaju recepti koje proteklih 7 godina možete gledati na YouTubeu i ostalim društvenim mrežama na kojima Sašina kuhinja broji čak 1,3 milijuna pratitelja. Sve je počelo 2015. godine.



''Sasvim slučajno iz hobija kako sam objavljivao svoje fotorecepte, svoje fotografije jela na grupama na Facebooku počeli su se ljudi javljati kako si to napravio, jel ti neko pomogao, ma daj nema šanse da je to muško napravio i tako je to krenulo to je bio neki početak današnje Sašine kuhinje'', priča.



Prije toga Saša je godinama radio u automobilskoj industriji, a onda mu je kuhanje preokrenulo život. Sve je doduše išlo vrlo sporo jer put do svakog uspjeha je trnovit.



''S time da sam 2017. godine napravio i Facebook stranicu Sašina kuhinja gdje sam počeo raditi svoje amaterske uratke hrane i kuhanja gdje je ljudima bio jasno vidljiv recept.Nakon nekih godinu dana tog amaterskog dijela odlučio sam napraviti svoju web stranicu i YouTube kanal i recimo da sam to sve povezao i radio na puno profesionalnijoj razini no međutim i tada još nisam ništa zarađivao.'', kaže.



Saša je bio ustrajan, kupio je opremu a svakim snimanjem bio je sve bolji i bolji što su kuhanju što u video produkciji.



''Ljudi su to prihvatili jer je konstantno broj pratitelja rastao kroz godine i ubiti kroz 2020. i 2021. su počela pristizati financijska sredstva i zarada pa su se pojavili sponzori i onda je došla ta neka prva prosječna plaća ali trebalo je sigurno tri godine besplatnog rada, čisto volontiranje ljudima da bi im prezentirao neke svoje ideje'', kaže Saša.



To je upravo Sašina glavna misija - ljudima toga dana dati ideju za ručak i usput ih možda naučiti nešto novo.



''Uvijek želim kombinirati neke normalne i životne sastojke koji su u svakidašnjoj upotrebi koji su na ovom području najinteresantniji za ljude ali ubiti bez nekakvih nazovimo kerefeka ili nekakvih žnj začina stranih'', kaže.



Tako ćete u Sašinoj kuhinji pronaći recepte poput musake, sarme, čufti, šnicli u umaku od šampinjona ili graha s kiselim zeljem. Uz njega su naučile kuhati generacije.



''Ja imam oko 1300 recepata, 1300 video recepata i muški najčešće kažu: e radio sam tvoj burek to je glavno. Naravno da sam ponosan, želio sam da to poprimi razmjere gledanosti ali da će to doći do ovog dijela i ove popularnosti da kad odem vani šećem se po cesti da me ljudi zaustavljaju. Volim kad sretnem neku bakicu koja me želi na tržnici dotaknuti kao da postojim jer ne gledaju mene samo mladi nego sve generacije i veći broj žena 80%'', priča.



Ovo je odličan rezultat za malog čovjeka koji je iz ničeg stvorio takozvani brend, kaže Saša. Živi sa suprugom i troje djece, a kod njih nikada nije problematično pitanje - što ćemo danas za ručak?



''Ne toga nema, ja znam da se to mene pita, ja to moram znat i to je ja sanjam to, ja se probudim i već znam šta ću. Ne mora čovjek smatrati ako ima malo namirnica da će jelo biti loše. Lako bit kuhar s 200-300 kuna sad, 40 eura lako je biti tako kuhar. Treba s malo povrća, malo mesa doći do nekakvog odličnog okusa, da se cijela obitelj najede a da se uštedi koja kuna'', kaže.



Sašina kuhinja sada mu je primaran posao. Sve sam snima, montira i kuha, a za vrijeme pandemije prekvalificirao se i postao kuhar po struci.



''Uspjeli smo kao obitelj zajedno i ne mogu sebe staviti u prvi plan i reć da sam ja zaslužan za uspjeh Sašine kuhinje. Zaslužni su i moji pratitelji koji su prepoznali moj trud'', zaključio je.



I zato za kraj svima poručuje:



''Kuhati je lako pitaj Sašu kako''.

