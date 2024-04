Poslušajte kako zvuči kada Goran Navojec i Faris Pinjo zapjevaju u duetu: "Više su tu noći odradile svoje nego neka pjevačka tehnika!"

Omiljeni glumci s malih ekrana Goran Navojec, Enis Bešlagić, Faris Pinjo, Ana Uršula Najev, Filip Šovagović, Jelena Perčin i brojni drugi zapjevali su na velikom koncertu u Bjelovaru u sklopu BOK festivala. Da, dobro ste pročitali – zapjevali. Kako Navojec i Bešlagić zvuče u duetu te zašto im se pridružila i Tajči, zna Davor Garić.

Gorana Navojca u ulozi pjevača ne vidimo često. Primio se mikrofona i s Farisom Pinjom zapjevao poput prave rock zvijezde. U sklopu BOK festivala u Bjelovaru glumci su kazališne daske nakratko zamijenili koncertnom pozornicom. Navojec je pokazao svoj hrapavi bas-bariton.

"Više su tu noći odradile svoje nego neka pjevačka tehnika", našalio se Goran.



"Pa Jelena se ne osjeća kao pjevačica, to sigurno nisam, nemam ni tih afiniteta, ali volim te glumačke izlete u pjevanje", priznala je Jelena Perčin.



"Mogao bih baciti rukavicu kao izazov mentorima u TLZP, možda da se pozabave i sa mnom. Bilo bi posla", zaključio je Goran.

Na BOK Alfa jukebox koncertu u Bjelovaru zapjevala je i Tajči. Uz ovaj je grad vežu posebne uspomene.



"Moj prvi koncert ''Hajde da ludujemo'' je bio baš u Bjelovaru, posebno me se dojmio taj koncert, uvijek ga se sjetim jer me je obitelj specijalno spremila za taj koncert", otkrila je Tajči.



A kako vam se sviđa ovaj duet? Ni Enis Bešlagić nije želio propustiti festival iza kojeg stoji njegov kolega i prijatelj Goran Navojec.

"Gledajući Gorana Navojca s kojim faktički odrastam zajedno, već koliko godina zajedno, gledam ga i divim se njegovoj iskrenosti i prijateljstvu. On je zaista jedan od kolega koji vas iskreno podržava, koji je dobronamjeran, koji će svaki projekat gledati kao da je svoj, koji će se radovati tome. Dao Bog da je više Gorana, vjerujte, glumački svijet bi bio mnogo bolji, al zato je Goran napravio festival, zato Goran okupi glumce, zato što je on takav prema svima, on nije takav prema meni. Goran je jednostavno čovjek koji se voli i on je kolega koji se poštuje", zaključio je Enis.



Uz Enisa i Navojca u Bjelovaru je nastupio i Filip Šovagović pa sjećanja na njihovo zajedničko snimanje legendarne serije ''Naša mala klinika'' nije izostalo.



"Sjetimo se mi toga uvijek, pogotovo kad vidimo da ide stalno na nekoj televiziji i pratimo tko je više ostario", našalio se Filip.



21. Bjelovarski odjeci kazališta, popularni BOK Fest, ugostit će brojne kazališne predstave, ali i nesvakidašnji popratni program, otkriva nam umjetnički direktor festivala.



"Osim samih predstava zbog čega naravno sve i postoji, interesantni su i popratni programi. Evo mi imamo, recimo to se službeno zove ''Prva svjetska izložba glumaca po motivima Špire Guberine''. Uvijek ima jedan dan, to obično bude subota kad bude puno ljudi na tržnici, u jednom salonu namještaja izložimo kolege glumce, koji stoje u tom izlogu i to se pokazalo kao vrlo atraktivno, jedan atraktivni trash program. Drago je glumcima, nikad nisu bili u poziciji da budu izloženi", pojasnio je Goran.



"Ja sam zapravo sramežljiv tip, ja djelujem elokventna i svi za mene misle... Ali ja sam užasno sramežljiva, nije mi ugodno, ne volim da svi znaju gdje sam, ni što jedem ni s kim se družim, ni kako mi djeca izgledaju, hahaha", priznala je Jelena.



"Tu već postoje prijateljstva između glumaca i nekih ljudi koje ja nemam pod kontrolom, ni te glumce, ni te ljude, a oni se druže, vole se, sprijateljili su se. Jedan doživljaj na koji imam osjećaj da kolege jako rado vole doći, a i moji Bjelovarčani uživaju u tome", zaključio je Goran.



21. BOK fest traje do devetog svibnja pa put pod noge i pravac Bjelovar.

