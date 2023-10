Emotivno obilježeno desetljeće Zaklade koja nosi ime djevojčice koja je svojom pričom ujedinila cijelu Hrvatsku

Prije deset godina članovi Cambija pjevali su na ispraćaju Nore Šitum, djevojčice koja je svojom pričom ujedinila Hrvatsku. Sada su humanitarnim koncertom obilježili desetljeće Zaklade koja nosi njezino ime. Na večer ispunjenu glazbom i emocijama u idućim minutama vodi vas naša Dijana Kardum, a sve možete pogledati u prilogu In magazina!

Deset godina nade, ljubavi i borbe za mlade živote koji su suočeni s izazovima malignih bolesti - tako se može opisati prvih deset godina Zaklade Nora Šitum. Upravo je prije cijelog desetljeća Norina priča ujedinila Hrvatsku.

''To vam je život s gubitkom, koji nismo nažalost ni prvi ni posljednji koji su nešto takvo doživjeli, to su vam usponi i padovi u svakom danu. To je prva pomisao kad idete spavat i prva kad se ustanete je uvijek ona. Živite s tim, neki su dani lakši, neki teži, ali mi smo njeno ime nastavili i njezinu misiju kroz nađu zakladu'', govori Norina majka Đana Atanasovska.

Zaklada koja nosi Norino ime cijele godine radi na prikupljanju sredstava kojima pomažu obiteljima i djeci s malignim oboljenjima.



''Nekad roditelji žele samo s vama razgovarati, znaju da ste prošli to na svojoj koži, pa onda dovoljan je razgovor. Ja sam znala odlaziti u deset sati pa sjediti na Rebru s nekim roditeljima, zagrliti se, plakati s njima, lakše im je pričati s nekim tko je to prošao'', govori Đana.

Ovaj humanitarni koncert bio je prilika da se zahvali svim volonterima, sponzorima i obiteljima, koji podržavaju rad.

A Cambi i Zaklada imaju posebnu sponu.



''Kada je Nora nažalost preminula 2013. njena familija je nas kontaktirala da otpjevamo na ispraćaju i to je neka poveznica koja je ostala do danas, možda je to jedan dio razloga zašto smo danas ovdje'', govore.

Čak trojica članova Cambija su roditelji te priznaju da im je to promijenilo život.

Nevjerojatna večer glazbe i solidarnosti ostavila je dubok pečat, podsjećajući na snagu glazbe i humanosti.

