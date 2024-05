Čistačica bogataških kuća napisala knjigu o neugodnostima iz domova naših milijunaša: ''Ako se itko prepozna...''

Javnost je ovih dana uzburkala knjiga ''U vilama hrvatske elite'' koju je napisala profesionalna čistačica. Marijana Šimunić Raič radila je za brojne bogataše, od tajkuna i političara do pjevača i bankara, te u njihovim luksuznim vilama doživjela brojne neugodnosti. Našem Davoru Gariću za In magazin ispričala je što ju je potaknulo da razotkrije tajne iz kuća domaćih bogataša.

Zidovi luksuznih vila domaćih milijunaša kriju brojne tajne. Neke od njih dobro zna Marijana Šimunić Raič, čistačica s 18 godina dugim iskustvom čišćenja kuća bogatih i slavnih. Sve je razotkrila u svojoj knjizi ''U vilama hrvatske elite''.



''Knjiga govori o mom životu, o životu jedne spremačice, o čišćenju i o odnosu prema malim ljudima. O odnosu onih koji sebe smatraju velikima i onih koji možda i jesu veliki i njihovom odnosu prema nama spremačicama i malim ljudima. I reakcije ljudi koji me poznaju su ''Bravo, bravo, bravo'', a oni koji me ne znaju se čude kako da je to jedna čistačica napisala roman'', priča Marijana.



Pisanje je Marijanina strast i ovo joj nije prva knjiga, no svakako je prva u kojoj je odlučila progovoriti o često nepravednom odnosu imućnih prema onima plićeg džepa.



''Pokrenula me priča jedne ženice koja je meni čak bila i draga, i ja njoj, gdje je svom djetetu, svojoj kćeri rekla ''Ako ne budeš učila, završit ćeš kao ova!'' i pokazala na mene. Što je bio vrlo neugodan osjećaj, ali tu je malo i moj ego u pitanju - šta mene briga šta tko o meni misli ako ja o sebi mislim sve kako treba'', priča Marijana.



Čistila je Marijana vile brojnih bogataša. U knjizi im je svima promijenila imena, a da javnost ne otkrije baš iz prve o kome se točno radi, dodala je i malo fikcije i elemenata iz mašte.



''Tajkuni, političari, zvijezde, glumice, pjevačice, balerina... Najteže je raditi, ja kao netko tko nema novaca i stalno ima borbu financijsku jer sam ja ekonomski idiot teški, ne znam s novcima. Najteže je raditi kod ljudi koji su na nezakonit način došli do novca. Ako se itko prepozna u knjizi, mislim da bi trebali šutjeti jer samo oni znaju kako su se ponašali prema meni'', govori Marijana.



Kad je Marijana odlučila postati čistačica?



''Ako si spreman držat krpu, ako si spreman se sagnut nad tuđom WC školjkom, onda taj posao uvijek možeš naći, privremeno. Takav je bio plan. I meni se to svidjelo. Čistiš, ne misliš na ništa, imaš doma probleme, kredite, djecu, muža...ni o čemu ne razmišljaš'', priča.



''Preporuka jedne osobe i bila je jedna agencija u Tkalčićevoj koja je s njima surađivala. Prvo su me oni poslali u jednu takvu kuću, onda su me dalje preporučivali. Većina ljudi su fer. Većina ljudi su korektni, a ovi koji nisu, to baš bode. Baš boli i vjerujem da nisu ni svjesni. Da nisu svjesni kako se ponašaju, jer nije to namjera - ''e sad ću ja ju uvrijedit jer je čistačica'' - nego jednostavno, ona je tu, nema škole, nema možda ni pameti kad čisti, pa ću joj reći nešto što možda nije primjereno i većina ljudi nije svjesno kad nekoga uvrijedi'', priča.

Koji je Marijanin savjest za očistiti kuću da blista, a da se čovjek najmanje umori?

''A toga nema! Bez umora nema! Umor je super. Nećemo izbjegavat umor. Umor je genijalna stvar jer onda lakše i bolje spavamo'', zaključila je Marijana.



Marijanin cilj nije razotkriti ''prljavi veš'' bogatih i slavnih nego poručiti da sve treba poštovati bez obzira na stalež i posao kojim se bave.



''Moj zaključak je da ako je čovjek sam sa sobom zadovoljan, nema potrebe nikoga vrijeđati, nikoga ponižavati. Znači, prvo iscijelimo sebe i neovisno o tome da li imamo novaca ili nemamo novaca, ako smo sa sobom sretni i zadovoljni, poštivat ćemo i čistačicu i smetlara i doktora i znanstvenika i apsolutno sve ljude koji pošteno rade svoj posao'', zaključila je.



Čini se da će knjiga ''U vilama hrvatske elite'' biti idealno ljetno štivo, ali i dobra lekcija iz osnova međuljudskih odnosa i poštovanja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.