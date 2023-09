Bajaga na Sustipanu najavio veliku turneju povodom 40 godina karijere, a iskreno je rekao i što mu se ne sviđa u današnjem društvu: ''Ja možda to ne razumijem...''

Više od pet tisuća ljudi na splitskom je Sustipanu ovog vikenda uživalo u hitovima jednog od najuspješnijih glazbenika s prostora bivše države. Momčilo Bajagić Bajaga za In Magazin je komentirao četiri desetljeća karijere, priznao kako mu se ne sviđa današnje stanje u društvu te pohvalio splitsku publiku.

Rokerski šarmer i glazbenik uz kojeg su odrastale generacije, rođen je, stjecajem okolnosti, u Bjelovaru, kad mu je majka bila u posjetu baki. U Hrvatskoj nikada nije živio, ali je nastupao nebrojeno puta tijekom višedesetljetne karijere.

''S osamnaest sam krenuo u Ribljoj čorbi, svirao sam šest godina tamo i onda od '84. s Instruktorima. Iduće godine slavimo 40 godina i napravit ćemo četrdeset koncerata po velikim gradovima'', ispričao nam je Momčilo Bajagić Bajaga.



Počeci Instruktora, kaže, nisu bili jednostavni, ali se uporan rad, na kraju, isplatio.



''Ta prva godina je bila najteža i svirali smo po malim klubovima, ali opet s nostalgijom gledam na to vrijeme i sad sviramo mnogo veće prostore, ali nekako taj početak je bio najdraži'', rekao je.



Neke stihove je, na posljednjem studijskom albumu, posvetio i kritici društva.

''Uopće je na cijelom svijetu ludnica i ne samo među ljudima, već i taj cijeli fazom s vještačkom inteligencijom i sa svim tim… to je klincima mnogo bliže nego nama. Ja možda to ne razumijem, ali mi se ne sviđa'', objasnio je.



U modernim se vremenima, kaže, snalazi, ali nevoljko.



''Sad je sve ubrzano, sve je na internetu, na telefonima… Nije ni mladim muzičarima lako u ovom vremenu. Ja sam ipak krenuo u neko vrijeme kad je to bilo malo mirnije, tek sam sad zakačio malo ovaj fazon i ne sviđa mi se mnogo'', priznao je.



Mnogi su nas glazbenici njegove generacije, nažalost, napustili proteklih godina. Od Olivera Dragojevića, preko Đorđa Balaševića, do Akija Rahimovskog, ipak smatra, kako će i nova generacija glazbenika, pronaći put do uspjeha.



''Moguće, ali treba i njima da prođe 40 godina, jer su svi ovi kolege, kojih više nema, oni su svi imali jako dugačke karijere i ja sam ih znao iz mladih dana tako da meni je žao što su nas napustili, ali mladi trebaju da budu uporni, vrijeme je nekad bolje, nekad lošije za muziku, ali mora da se pregura'', rekao je.



Treći je put nastupio na Sustipanu i treći put rasprodao elitnu lokaciju u centru Splita.

''Mislim da ovdje ljudi dosta imaju sluha i da dosta vole pjevati tako da ih ne možeš folirati. Volim svirati u Splitu, a mislim da je Sustipan, kad su ljetnje svirke u pitanju, možda najbolje mjesto za svirku pored mora. Ljudima je lijepo ispod drveća, donesu nešto pa sjednu, kao da su na nekom pikniku'', komentirao je.



Bajaga i Instruktori su tijekom dvosatnog koncerta izveli sve hitove iz bogatog opusa, najavivši kako ćemo, ako bude sreće i za deset godina biti na istom mjestu.



''To mora biti ljubav prema muzici, jer da ne volim taj posao ne bi ga radio ovoliko'', rekao je.



Dodaje kako u glazbi nema mirovine i da će, čak i ako doživi duboku starost, jednom ili dvaput mjesečno nastupati, onako, za dušu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.