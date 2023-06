Arnold Schwarzenegger iskreno o preljubu, teškom djetinjstvu i tužnim gubitcima: "Uzrokovao sam mnogo boli"

Na spomen Arnolda Schwarzeneggera velik dio publike istog trenutka pomislit će na impresivne mišiće i nezaboravne akcijske uloge. No u novom dokumentarnom filmu o njegovu životu pokazao je svoju ranjivu stranu. Od djetinjstva obilježenog očevom teškom naravi, preko operacija srca, gubitka majke i brata sve do preljuba kojim je uništio brak. Djeliće ove intimne ispovijesti donosi Aleksandra Keresman u prilogu IN magazina.

Kada nešto dovoljno jasno vizualizirate, vjerujete da sto posto možete to i postići, filozofija je to koja je Arnolda pretvorila u zvijezdu, a koja se poput niti jedne druge, toliko puta uspjela uspješno transformirati. Od sportaša preko glumca do guvernera. A u novom dokumentarnom filmu o svojem životu otkriva i one nešto mračnije trenutke, koji su pratili svaki uspjeh.

"Mislim da su odradili dosta dobar posao s dokumentarcem. Sjedio sam tamo gotovo 30, 40 sati dajući intervjue. Bilo je tu nekih teških trenutaka, nećemo okolišati. Bilo je nekih stvari o kojima je teško govoriti. Ali to je dokumentarac, tako da moraš govoriti o tome, inače je preizvještaćeno. A to mi se ne sviđa. Mislim da ljudi imaju pravo znati, uvijek sam bio jako otvoren i izravan oko tih stvari. Oko svakog uspjeha i poraza koje sam doživio. Govorim o svemu tome", izjavio je Arnold.

Od oca koji je patio od PTSP-a i zlostavljao njega i brata, preko izvanbračne afere, u kojoj je dobio sina s kućnom pomoćnicom i time potpisao smrtnu presudu 25-godišnjem braku s Mariom Shriver. Sve su karte na stolu u ovoj intimnoj ispovijesti.

"Ljudi će se sjećati mojih uspjeha, ali i mojih neuspjeha. Bilo je to jako teško razdoblje za moj brak, moj odnos s djecom. Uzrokovao sam mnogo boli mojoj obitelji s kojom moram živjeti do kraja života", zaključio je.

Iako je postao milijarderom još u 70-ima, prošao tri operacije srca, izgubio majku i brata, čelična volja gurala ga je dalje, no postoje stvari za kojima žali.

"Sjećam se dok sam bio guverner, radio sam 24 sata dnevno i nisam imao previše vremena za obitelj u tom razdoblju jer sam obećao da ću služiti ljudima. Ali kad bih stigao kući obitelj bi me podsjećala na onu "zar ti nije na prvom mjestu ljubav prema nama". Tako da sam bio u dilemi. Ljudi Kalifornije, njih 40 milijuna ili moja obitelj. Kako uskladiti to dvoje. Nije bilo baš uspješno jer služenje ljudima zahtijevalo je neiscrpne količine vremena. Tako da su mi kod kuće stalno prigovarali. Moje su cure bile ljute. Predbacivale su mi da ne dolazim na njihove recitale, na njihove treninge, roditeljske sastanke. Slušao sam sve to", priznao je Arnold.

Dok se danas, sa 75 godina, vraća na male ekrane prvim televizijskim angažmanima, najviše uživa u svojoj djeci i ljubimcima, koje često dijeli na društvenim mrežama.

"Lulu je fantastična kao i Wiskey. Ali sad uz njih ne samo da imam tri psa, nego imam i svinju. A ime joj je Schnelly. Schnell na njemačkom znači brzo, jer on je najbrža životinja od svih. Trči strašno brzo i baš je pravi mali vrag", otkrio je ovaj ljubitelj životinja.

Neuništivi terminator u filmu se dotiče zagrobnog života, ali i optužbi za neprimjereno ponašanje prema ženama na setu, te se čini kako je spreman otkriti svaku slabu točku koju su godinama skrivali impresivni mišići.