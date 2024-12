2024. je godina velikih obljetnica: Kome je ova godina prošla u znaku proslava?

Aktualnu 2024., slobodno možemo nazvati godinom velikih obljetnica. Naši su glazbenici punili Arene za okrugle rođendane svojih karijera, modni kreatori slavili su desetljeća stvaralaštva, a vaš omiljeni IN Magazin proslavio je 15 godina. Komu je još ova godina prošla u znaku proslave, saznajte u prilogu IN Magazina.

Gdje ste bili 17. listopada 1989.? Prije točno 35 godina na tadašnjem Trgu Republike u jedan glas pjevalo je više od 200 tisuća ljudi.

I sami su članovi Prljavog kazališta ostali iznenađeni kada su ugledali toliku publiku. Bio je to dotad najveći skup u povijesti Hrvatske.

Ponosna je i Nina Badrić na svoju proslavu 30 godina glazbene karijere u prepunoj Areni Zagreb.

Najveću zagrebačku dvoranu napunio je i Psihomodopop za svoj 40. jubilej. 1984. bila je presudna i za druge rock izvođače. Zabranjeno pušenje i Goran Bare tada su objavili prve pjesme. A novi nosač zvuka Majki očekuje se nagodinu. Bit će - klasično Baretovski.

40. rođendan ove su godine proslavili Lana Jurčević i Slavko Sobin, a Ibrica Jusić i Zdenka Kovačiček hrabro su zagazili u 80-tu godinu života.

2024. godina bila bi okrugla za još jednu legendu hrvatske scene. Nikad prežaljeni Dražen Petrović proslavio bi svoj 60. rođendan.

U modnom je svijetu pak svoju obljetnicu proslavio Dvojac ELFS, spektakularnom revijom za 20. rođendan.

Jedna od najvećih muza modnog svijeta Sophia Loren rođena je 1934. godine, a ovako izgleda legendarna glumica koja je nedavno proslavila čak 90 godina.

Još je jednom velikom glumcu ova godina jubilarna. Denzel Washington 28. prosinca proslavit će 70-i rođendan i 10 godina bez ovisnosti, o kojoj je nedavno otvoreno govorio.

A u domovima se svakog Božića sluša jedna legendarna pjesma koja je ''promijenila svijet''. Pjesma ''Do they know it's Christmas'' proslavila je 40 godina od prvog radijskog emitiranja, a Band AID objavio ju je tada s ciljem prikupljanja novca za borbu protiv gladi u Etiopiji.

Šećer na kraju ovog priloga o velikim obljetnicama koje se slave 2024. - i našem je In magazinu 15 godina postojanja. Hvala što ste s nama, što nas gledate i što s nama dijelite svoje dragocjeno vrijeme!

