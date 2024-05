Zvijezda showa "Supertalent" predstavlja hipnotičan novi singl "Ubij Billa"!

Nakon uspjeha singla "Nazovi nekog osim dilera", mlada kantautorica Emina Bajtarević, poznata kao Vimoksha, predstavlja hipnotičan novi singl "Ubij Billa".

Ovaj singl spaja elemente zapadnoazijskih instrumenata s modernim zvukom, pružajući spoj melankolije i suvremenosti. Ovim singlom Vimoksha najavljuje svoj prvi studijski album "Vilenjak", koji će biti objavljen 10. lipnja pod izdavačkom kućom Aquarius Records. Osim što je vokalna izvođačica, Vimoksha je i autorica svih pjesama na albumu, kao i aranžerka instrumentalnih dionica, često svirajući i sama, a produkciju albuma potpisuje producent Filip Majdak.

''Ubij Billa' je jedna od prvih pjesama koja je nastala za album, u vrijeme kada još nisam ni znala da želim više pjesama koje bi činile jednu cjelinu. Tada je moja pjesma 'Nazovi nekog osim dilera' postala viralna na TikToku, i svome kolegi Gorgon Stoneu koji glumi u mojim spotovima sam rekla: moram ti napraviti pjesmu u kojoj se možeš boriti protiv mene. Želim dvoboj emocija i na ekranu i u ušima...pa sam počela isprobavati ideje sa svojim digitalnim instrumentima, da pišem tekst u kojem su obje strane povrijeđene i nijedna ne gubi niti pobjeđuje'', objasnila je.

Ostavljamo publici da procijeni tko je u pravu, iako možda sami kraj pjesme to odaje. Nisam mogla da odolim ubaciti igru riječi u kojoj direktno referiramo na Tarantinov kultni film. Sada ju cijela ekipa stalno ponavlja: gdje bih sad ja bila da nisam ubila Billa?"

U vizualnom homageu filmu "Kill Bill" Quentina Tarantina, video spot za "Ubij Billa" rekreira atmosferu pripreme glavnih likova za duel, ali u ovom slučaju, to je duel ljubavi koja je nestala u nerazumijevanju.

"Često me pitaju je li melankolija mojih pjesama autobiografska, i iako dok sam pisala 'Ubij Billa' nisam razmišljala o tome da je posvećujem sebi ili nekom iskustvu, moram priznati da je puno fraza iskoristivo da opiše i neke stvarne trenutke. Rijetko se tko može naći, da nije bio povrijeđen, a kamoli neshvaćen od nekoga ko mu je značio. Tu bol sam odlučila predstaviti kroz spot koji naslućuje okršaj, ali do njega nikada ne dođe, kao što ni u pjesmi protagonisti ne razriješe svoj sukob. Tu su igre sjena, svjetla i tame, snijeg, pokušaj komunikacije...ekipa Rebra studio, Gorgon i ja smo dali sve od sebe da realizujemo našu viziju.", o spotu je ispričala Emina.

Inače, Emina Bajtarević je u finalu prošlogodišnjeg Supertalenta ostvarila drugo mjesto s točkom trbuhozborstva, izvodeći "The Phantom of the Opera" sa svojim lutkom Dedom. Pored svog nesvakidašnjeg talenta, Emina je i magistrica socijalne antropologije te asistentica na Univerzitetu u BiH, ali ističe da joj je glazba najveća ljubav i da želi joj se maksimalno posvetiti.