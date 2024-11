One Drop Music slavi drugi rođendan u Petom Kupeu uz maltešku zvijezdu

Okrugli 10. party ovog kolektiva uveličat će ove subote The Element, Petar Dundov i BSSIDE

Dvije godine i čak 10 uzbudljivih evenata! Dovoljan je to razlog za proslavu jednog sjajnog putovanja koje je One Drop Music započeo prije dvije godine u Petom Kupeu. A za takvu prigodu u istom klubu priprema se u subotu, 23. studenog tulum na koji stiže sveprisutan i važan igrač na melodic sceni.

The Element Foto: PR

The Element je pionir elektroničke glazbe na Malti s već 30 godina iskustva u melodic house i techno žanru. Za to vrijeme svoje glazbeno putovanje doveo je do novih razina, a vrhunac je ostvario potpisom za glasoviti Afterlife te debitantskim singlom Ryder. Ova prekretnica donijela mu je međunarodni uspjeh i čvrsto ga pozicionirala na globalnoj karti.

Novu dimenziju već blistavoj karijeri donio mu je potpis za etiketu Zamna čime postaje i dio dinamičnog trija Zamna Soundsystem. Iako aktivan još od 90-ih, The Element uvijek ulaže u budućnost, ostavljajući globalno trajan trag.

Petar Dundov Foto: PR

Malteškom majstoru pridružuje se i hrvatski pionir – Petar Dundov koji je također svoju zemlju pozicionirao na međunarodnoj sceni. Inovativni pristup techno i house glazbi priskrbio mu je status jednog od najcjenjenijih i najutjecajnijih producenata. Kad nije u toj ulozi, Dundov je tražen izvođač te je svirao u nekima od najvećih klubova i festivala diljem svijeta.

BSSIDE Foto: PR

Svoj doprinos ovoj slavljeničkoj večeri dat će i BSSIDE, šibenski DJ kojem glazba nije samo riječ već i stav. Prisutan na sceni već 20 godina, nastupao je s mnogim važnim domaćim i stranim imenima. Miješajući melodične, progresivne i intenzivne zvukove postiže raznolike setove kakav će isporučiti i na jubilarnom 10. One Drop Music eventu.

Peti Kupe Foto: PR

Ulaznice su dostupne putem poveznice: www.entrio.hr/event/one-drop-music-2nd-birthday-with-the-element-bsside-and-petar-dundov-21468