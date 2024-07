Životna pjesma Vladimira Kočiša Zeca 'Ni me stra' dobila svoje video izdanje!

Aktualni singl 'Ni me stra' Vladimira Kočiša Zeca službeno je dobio i svoje video izdanje. Cijela ekipa na čelu s redateljem Zdravkom Valentinom uputila se na prekrasan otok Olib gdje su i snimljeni kadrovi, koji su savršeno dočarali cjelokupan dojam.

Da je ovo Zecova pjesma života, složila se struka, ali i publika koja je rekla svoje, stoga je ovaj video spot na poseban način stavio točku na i.

Hit Records ne skriva ponos, kada je u pitanju prva suradnja sa čovjekom prepoznatljivog vokala Novih fosila, koji je ujedno i raotpjevao nezaboravnu 'Za dobra sta vremena', a ovoga puta apsolutno sve iznenadio nečim novim.

Kao veliki zaljubljenik u more, upravo u ovoj pjesmi, Zec se s velikim uspjehom prepustio čakavskom dijalektu,

'Prvi puta bilo je to davne 1998. godine na Zadarfestu, gdje sam otpjevao pjesmu 'Stani more', također na stihove, nažalost pokojnog, Leonarda Bakse Čečija.

''Upravo ovo doživljavam kao neki omage pokojnom Leonardu, jer je i u ovoj novoj pjesmi 'Ni me stra' on autor teksta. Slobodno mogu reći da ova glazbena priča doživljava sličnu sudbinu i vjerujući u nju, odlučio sam je snimiti sam, u svojoj maniri i emociji.', poručio je Zec.

Na prvo slušanje bilo je jasno da će pjesma 'Ni me stra' dosegnuti kvalitetom sam vrh dosadašnjih izvedbi Vladimira Kočiša Zeca, što se svakim novim danom itekako potvrđuje.

Ukoliko do sada niste imali prilike čuti novu glazbenu priču 'Ni me stra', Vladimira Kočiša Zeca, ovo je idealna prilika da poslušate i ujedno pogledate video spot.