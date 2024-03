Najveći regionalni šarmer zapjevao u čast žena te oduševio prvim od dva koncerta u Varaždinu!

Ulaznice za večerašnji koncert bile su rasprodane mjesec i pol dana ranije, u svega pet dana, zbog čega Varaždin sutra očekuje još jedan, također odavno rasprodani, koncert.

Gromoglasnim pljeskom, prepuna varaždinska Arena dočekala je večeras Zdravka Čolića, jedno od najvećih imena regionalne glazbene scene, čiji status ne blijedi više od 50 godina, zbog čega ga mnogi smatraju glazbenim fenomenom ovih prostora. No, jedna je to samo od brojnih laskavih titula koje se Čoliću pripisuju tijekom respektabilne karijere. Naime, oduvijek ga prati i glas najvećeg džentlmena među glazbenicima u regiji, što ne čudi s obzirom da je Čolić poznat kao veliki poštovatelj žena, kako na sceni i kroz pjesme, tako i u privatnom životu.



Ne čudi, stoga, ni da su upravo koncerti povodom Dana žena, jedni od najtraženijih Čolićevih koncerata, što potvrđuje i činjenica da su ulaznice za večerašnji varaždinski koncert bile rasprodane u svega pet dana, i to čak mjesec i pol dana unaprijed. Upravo zbog velikog interesa, Varaždin sutra očekuje još jedan, također odavno rasprodani, koncert.



Regionalni miljenik žena tako će, njima u čast, Dan žena slaviti dvije večeri zaredom te ih zagrliti nekim od najljepših pjesama s ovih prostora, poput ''Ti si mi u krvi'', ''Svadbarskim sokakom'', ''Noć mi te duguje'', ''Jedina'', ''Kao moja mati'', ''Moja draga'', ''Jedna zima sa Kristinom'', ''Krasiva'', ''Ti možeš sve'' i mnogim drugima…