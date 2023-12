Zabranjeno pušenje na zagrebačkoj Šalati obilježit će 40 godina od objave svoga prvog albuma!

Koncertom na zagrebačkoj Šalati Zabranjeno pušenje obilježit će 40 godina od objave svoga prvog albuma ''Das ist Walter''.

''Zenica Blues'', ''Selena, vrati se, Selena'', ''Anarhija All Over Baščaršija'', ''Šeki is on the Road Again'' i ostali vječni hitovi nastali su samo na tom prvom albumu koji je posveta Walteru. (Walter je ilegalac iz 2. svjetskog rata, simbol otpora fašistima, koji je poginuo 1945. g. na dan oslobođenja Sarajeva).

Svojim revolucionarnim pogledom i idejama Zabranjeno pušenje još je davne 1980. godine unijelo novu energiju i smjer u glazbu, ali i u društvo. Od tada do danas, nakon dvanaest studijskih i šest live kompilacijskih albuma, održavaju nivo kvalitete i energije istim, ako ne i boljim nego na početku.

Kao kruna njihovu stvaralaštvu i radu, međusobnim vezama i vezom sa Sarajevom, točnije Skenderijom, 2022. godine nastao je film "Svjetla Sarajeva" u režiji Srđana Perkića. Film, za koji je Davor Sučić napisao scenarij, ove je godine osvojio nagradu "Audience Award" za najbolji dokumentarni film na 18. South East European Film Festivalu u Los Angelesu, kao i na još šest drugih festivala.

Na velikom open air koncertu 7. 6. na Šalati očekuje nas pravi spektakl i pokoje iznenađenje! Zabranjeno pušenje provest će nas kroz najbolje od najboljeg. Tako će se na listi uz Waltera sigurno naći omiljeni nam i dobro poznati likovi poput Pišonje i Žuge, Fikrete, Guzonjina sina, Ibre, Halida i djevojčica kojima miriše koža.

Vrhunsku i dobro uhodanu postavu čine Davor Sučić aka Sejo Sexon, Robert Boldižar Robi, Toni Lović, Branko Trajkov Trak, Dejan Orešković Klo i Anđela Zebec. Noviji dodatak ekipi talentirani je skladatelj i svirač usne harmonike, višestruki dobitnik Porina, Tomislav Goluban.

Svoje ulaznice za veliki open air koncert Zabranjenog pušenja osigurajte još danas i pridružite im se na ovom velikom slavlju!

Ulaznice su u pretprodaji po sljedećim cijenama: early bird (prvih 200 ulaznica) 20 eura, 1st release po cijeni od 25 eura, 2nd release 30 eura i na ulazu, na dan koncerta cijena će biti 35 eura.