U Šibenik povodom glazbenog festivala SHIP stiže više od 40 izvođača i 90 panelista, a publici je zabava zagarantirana!

Glazbeni showcase festival kakav je SHIP ne postoji u Hrvatskoj, stoga ni ne čudi što je već prilikom prvog održavanja prošle godine u Šibeniku okupio više od 3.000 gostiju iz cijelog svijeta.

Organizatori pripreme privode kraju i za točno tri dana počinje drugi po redu SHIP 2024.

"U odnosu na prošlu godinu svakako imamo više iskustva, ali svejedno uvijek postoje nepredviđene situacije. Otkazani dogovoreni nastupi, bookirani letovi, nesporazumi. Kad radite s više od 150 ljudi u užem krugu, takve stvari se događaju, ali zato je ovaj posao genijalan, izazovan i nezamjenjiv. Kad za tri dana krene ovogodišnji SHIP, znat ćemo da je vrijedilo svake sekunde uloženog truda", objašanjava Mirko Burazer, COO SHIP festivala.

Zahvaljujući SHIP-u, u Šibenik stiže više od 40 izvođača i više od 90 panelista. Live svirke, druženje glazbenih profesionalaca i prilika kako za bendove da se pokažu međunarodnoj publici i bookerima, tako i za menadžere, PR-ovce, organizatore da sjednu jedan na jedan i razmjene sva svoja iskustva uz najljepše moguće kulise. Tvrđava sv. Mihovila, Azimut, Kuća umjetnosti Arsen i Tunel. 4 lokacije, 6 pozornica.

"Nakon prošlogodišnjeg uspjeha i nakon suradnji s gradom, gradskim institucijama, Tvrđavama kulture, Azimutom, Arsenom i Tunelom, suradnji na kakve realno rijetko naiđete u poslu, ništa drugo osim - opet Šibenik - nije imalo smisla. Ovim putem bi se htjeli zahvaliti svima njima što su nam uvelike olakšali organizaciju i prvog i drugog SHIP-a. Velika su podrška i zaista shvaćaju važnost ovakvih događanja za hrvatsku glazbu, kulturu pa i turizam, što je ključno da biste uopće izgradili ovako nešto", govori Davor Drezga, CEO SHIP festivala.

Organizatori (Ured za izvoz glazbe Hrvatska) su već napomenuli, uz više od 40 odličnih live svirki i Speed networking kao must go događaj na SHIP-u te nekoliko fantastičnih govornika koji stižu u Šibenik i s kojima ćete imati priliku sjesti za stol i pitati ih sve što vas zanima. Neki od njih su - Thomas Golubić koji je radio glazbenu superviziju za serije kao što su "Better Call Saul", "Breaking Bad", "The Walking Dead" i "Six Feet Under", direktor recenzija na kultnom glazbenom portalu Pitchfork Jeremy D. Larson i Gemma Bradley s legendarnog BBC-a.

"Mislim da nitko od nas još nije u potpunosti svjestan na koliko različitih razina SHIP znači za Šibenik, ali s obzirom na to da SHIP sa Šibenikom živi cijelu godinu, iako svoju pojavnost doživljava u nekoliko spektakularnih dana rujna, sigurna sam da će 'posljedice' biti snažnije i jasnije u godinama koje nam slijede te da će neminovno utjecati na razvoj i vibrantnost gradske scene. SHIP nam u svom drugom, progresivnijem izdanju donosi kremu glazbene industrije kontinenta, a i šire te je potvrda kvalitetne ideje, napornog rada i iznimne predanosti festivalskog tima. Jedva čekamo ovogodišnji SHIP!", rekla je Morana Periša, voditeljica programske produkcije Tvrđave kulture Šibenik.



Oni koji se zateknu dan prije starta drugog po redu SHIP-a u Šibeniku, dobro su došli na konferenciju za medije (i goste) u srijedu, 11. rujna s početkom u 11 sati ispred kluba Azimut. Tamo ćete iz prve ruke upravo od ključnih ljudi grada Šibenika, Tvrđave kulture i organizatora saznati što je sve potrebno za organizirati ovakav showcase festival kao i što vas sve točno očekuje tri dana u Šibeniku.

Taj isti dan, dan uoči starta SHIP-a, na green stageu kluba Azimut u 20 sati otvara se izložba koncertnih fotografija poznatog šibenskog fotografa Valeria Baranovića koji je ujedno i službeni fotograf SHIP festivala. Izložba pod nazivom „Oops! I dropped the lemon tart“ donosi 17 fotografija nastalih na koncertima uglavnom u Šibeniku i prva je Baranovićeva samostalna izložba te uvod u trodnevni SHIP festival.



Službeno otvaranje SHIP festivala rezervirano je za Kuću umjetnosti Arsen u četvrtak, 12. rujna s početkom u 17 sati gdje će se svim gostima, izvođačima i panelistima obratiti, između ostalih i ministrica kulture i medija RH, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek.

