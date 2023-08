Uskoro treća glazbena konferencija na Zrću: Stižu domaći i inozemni stručnjaci!

Treća po redu glazbena konferencija Croatia Beach Music conference održat će se na Zrću od 5. do 8. rujna.

Na Zrću će se od 5. do 8. rujna održati treća po redu glazbena konferencija Croatia Beach Music conference. Pod sloganom Bringing the music industry together, organizatori su u prethodne dvije godine okupili mnoga ključna imena najvećih festivala u Hrvatskoj i regiji, zatim brojne izvođače i menadžere koji su dionici ove zanimljive, dinamične i privlačne industrije. Ove godine najavljuju također impresivan popis govornika koji će podijeliti svoja dugogodišnja iskustva – predstavnike HDS-a, ZAMP-a, Porina, HGU-a, glazbene nagrade Cesarica, Exita, Ultre, Sziget festivala itd.

Konferencija koja postaje IT mjesto za sve one koji žive glazbu (i od glazbe), ove godine priprema pregršt zanimljivih panela na kojima će se pokušati odgovoriti na pitanja ključna za glazbenike i glazbenu industriju. Što je zaista potrebno za uspjeh, što glazbene institucije mogu učini za glazbenika, kako točno izgleda produkcija velikih festivala, koja strategija stoji iza uspješnih glazbenih imena, koja je budućnost marketinga, što znače nove destinacije festivala i glazbenih događanja za kulturu i turizam – samo su neka od pitanja i tema kojima će se pozabaviti ovogodišnja konferencija.

"Želja nam je odgovoriti na neka goruća pitanja glazbene industrije, ali svakako i da Croatia Beach Music conference postane mjesto rađanja novih ideja, povezivanja ljudi iz branše te stvaranja novih projekata značajnih za našu branšu. Panelisti su nam ljudi s višegodišnjim iskustvom, vrhunski profesionalci. A jedna od tema koja nam je ove sezone svakako u fokusu je – sigurnost. Panel pod nazivom ‘Safe and sound’ bavit će se upravo sigurnosnim mjerama u klupskoj industriji. Sigurnost posjetitelja postao je glavni prioritet u našoj branši, raspravljat će se o izazovima s kojima se suočavamo te razmjenjivati iskustva o implementaciji sigurnosnih mjera i tehnologija", rekao je glavni organizator konferencije Ivan Jokić, suvlasnik Noa Beach Club-a na Zrću.

"Dosadašnje dvije konferencije okupile su vlasnike klubova, organizatore nekih od najvećih festivala na ovim prostorima, marketing stručnjake, artiste, booking menadžere, event managere, kao i profesionalce iz turističkih oblasti. Ove godine nastavljamo istim tempom, dovodimo značajne paneliste i želja nam je zaista smjestiti ovu konferenciju, a samim time i Hrvatsku na popis bitnih destinacija kad je glazbena profesionalnost u pitanju. Istaknula bih i kako je ovaj projekt odlična promocija za naš turizam, jer konferenciju održavamo na jednoj mikrolokaciji koja je idealan showcase za naše goste, od plaže s bogatim sadržajem, zabavnog tj. klubskog dijela, te gastro ponude i smještaja u našem eko glamping resortu", nadovezala se Josipa Žižić-Šaban, Marketing Manager Noa Grupe.