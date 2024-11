Tri desetljeća karijere i aktivizma! Asian Dub Foundation dolazi u Zagreb

Legendarna engleska grupa Asian Dub Foundation ove godine obilježava 30. obljetnicu djelovanja. U sklopu slavljeničke turneje Asian Dub Foundation nije zaobišao Zagreb, gdje će održati koncert u petak 15. studenog 2024. u klubu Boogaloo!

Miljenici domaće publike, posljednji samostalni koncert u Zagrebu imali su davne 2001., da bi nakon toga svirali uglavnom po festivalima i to češće na obali, nego u metropoli. Stoga je ovaj samostalni zagrebački nastup, zakazan na jesen, prava prilika da se u cjelovečernjem koncertu osjeti njihova puna snaga.

Glazba Asian Dub Foundation je žanr za sebe. Njihova jedinstvena fuzija jungle ritmova, dub basova, divljih gitara, koji crpe iz svojih južno-azijskih korijena i militantnog rapa. Priča počinje ranih devedesetih kada je Asian Dub Foundation nastao u sklopu glazbene radionice u Istočnom Londonu, u instituciji koja je zauvijek ostala njihov duhovni dom, Community Music.

Ti počeci nisu samo oblikovali njihov zvuk, nego i proširili aspiracije njihove edukacije, što je ilustrirano osnivanjem vlastite obrazovne organizacije ADF Education, kao i njihovim kampanjama koje zagovaraju žrtve pravosudnih nepravdi.

Sredinom devedesetih izgradili su jaku reputaciju svojim nastupima, što im je donijelo i prepoznatljivost na svjetskoj razini. Dijelili su pozornicu s Rage Against The Machine, Beastie Boysima i Primal Screamom. U studiju su surađivali s glazbenim institucijama: Radiohead, Sinead O'Connor, Iggy Pop, Adrian Sherwood i Chuck D. Furthermore. Jedni su od pionira koji su se ozbiljno posvetili kino-koncertima, počevši s vlastitom interpretacijom soundtracka za francuski klasik "Mržnja" ("La Haine") iz 2001.

Asian Dub Foundation obilježava 30 godina karijere i aktivizma, koje su ispunjene nezaboravnim koncertima diljem svijeta, devet studijskih albuma uz brojne legendarne suradnje. Ovu 2024. Asian Dub Foundation nastavit će pisati vlastitu povijest i to na Europskoj turneji u sklopu koje dolaze u Hrvatsku!

Kao predgrupa pridružuje im se One Dread. Uronjeni u reggae, roots, dancehall korijene, izbrušeni tijekom godina i nebrojenih nastupa, One Dread su krajem 2023. iznjedrili album prvijenac "Rewind, Play, Repeat", koji je oduševio i kritiku i publiku.

Nakon zaposlenog ljeta i brojnih koncerata, jesen u Zagrebu obilježit će nastupom uz velikane Asian Dub Foundation. Ovaj glazbeni spoj garantira večer koja će donijeti mnogo energije i jedan od koncerata koje će Zagreb dugo pamtiti.