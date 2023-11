ToMina uspješna godina okrunjena je izlaskom debitantskog albuma "Prevari me osjećaj"!

Ocean of Love, Budala ja, 193, Prevari me osjećaj – svi uspješni singlovi napokon su na jednom mjestu. Ovu izuzetno uspješnu glazbenu godinu ToMa završava objavom albuma prvijenca kojeg je nazvao po aktualnom singlu Prevari me osjećaj!

Ali osjećaj nas može prevariti samo u jednoj stvari - kada govorimo o hitovima u kojima uživamo zadnjih par godina, imamo osjećaj da je ToMa izdao već nekoliko albuma, a onda shvatimo da mu je ovo tek prvi. Ovu godinu su obilježili uspjeh hit singla 193 koji je preko 30 tjedana bio u HR TOP40, a kao i aktualni singl Prevari me osjećaj, u vrhu najtraženijih pjesma tražilice Shazam.

Ovaj album je rezultat istraživanja raznih glazbenih žanrova i inspiracija koje je ToMa crpio iz vlastitog, ali i života ljudi oko sebe. Pjesme na albumu kronološki su poredane, svaka pjesma ima svoju priču i odražava različite aspekte ToMinog umjetničkog puta, od euforije do introspekcije, a kroz ovaj album slušatelji mogu pratiti to putovanje.

Album je plod suradnji s talentiranim glazbenicima, producentima i fantastičnim profesionalcima koji su dali svoj doprinos stvaranju jedinstvenog zvuka. Prošle su tri godine otkad je započeo suradnju s Andreasom Björkmanom, producentom pjesama Vrijeme je, Ocean of love i Zaboravljeni za koju je sam Björkman rekao: ''Neke od mojih najdražih pjesama u čijem sam stvaranju sudjelovao bile su ove koje sam napravio zajedno s ToMom. On je briljantan pjevač s glasom koji me svaki put dirne. I vrlo talentiran pisac. Ali što je najvažnije, on je fantastičan dečko s ogromnim srcem i sretan sam što su nam se putevi nasumično ukrstili prije nekoliko godina. Dijelimo ljubav prema glazbi i Zlatanu Ibrahimoviću.''

Uz spomenutu suradnju, na albumu se nalaze i singlovi na kojem je surađivao s producentom Ivanom Pešutom. Prva je Pero na dlanu koja je autorska suradnja s Matijom Cvekom, ali i ToMina prva kantautorska pjesma Budala ja. ''Iako su žanrovski različite pjesme, Toma je vokalno dao točno ono što im je trebalo. Pero na dlanu je malo drugačija od ostatka albuma, dok je Budala ja savršeno sjela istog trenutka kada smo ju počeli slagati. Mislim da je njegov vokal ono što će uvijek dati pečat o kakvoj god se pjesmi radilo'' opisao je suradnju Ivan Pešut.

„WoW!“ Sigurno ste čuli ovaj uzvik na početku pjesama 193 i Prevari me osjećaj .Ovaj glasovni potpis je zaštitni znak producenta Mihovila Šoštarića Lockroom-a: ''Bilo mi je zadovoljstvo raditi s Tomom na njegovom albumu! Proces je bio poprilično opušten jer skužimo u kojem smjeru produkcija treba ići čim mi pošalje demo, koji je obično snimio preko mobitela u autu. Tako je krenula i naša prva suradnja, pjesma 193, koja mi je ujedno i najdraža (zasad).“

Singl 193 je bio apsolutni hit ove godine, a na tom putu je i aktualni singl Prevari me osjećaj. U stvaranju ovih singlova ToMa je slušao svoju intuiciju i snimio moderne hitove koji prate svjetske trendove. Uz nabrojane pjesme, na albumu se nalaze i tri nove, a uz singl Prevari me osjećaj, na jednoj od njih, Dok si pored mene, ToMa je surađivao s gitaristom Janom Jakovljevom koji je koautor glazbe, a za suradnju s ToMom kaže: ''Zaista jedan od najtalentiranijih glazbenika s kojima sam imao prilike raditi, sretan sam nazvati ga ne samo kolegom već i stvarno dobrim prijateljem. Nadam se da je ovo samo početak suradnje koja će trajati još dugo dugo godina, već spremamo i materijale za drugi album tako da ovaj definitivno preslušajte još dok ga se može nabaviti ;)“



Izlazak debitantskog albuma poseban je osjećaj za svakog glazbenika: „Suradnja sa svim ovim fantastičnim suradnicima koji su svojim genijalnim pristupom obogatili svaku pjesmu na albumu, donosi nam album Prevari me osjećaj na način na koji sam to oduvijek priželjkivao – zaokruženu priču koja prikazuje moj rast kao glazbenika. Ovo glazbeno putovanje bilo je nevjerojatno iskustvo, isprepleteno emocijama, kreativnošću i suradnjom s nevjerojatnim umjetnicima. Njihova jedinstvena vizija doprinijela je stvaranju zvuka koji želim podijeliti sa svima koji će preslušavati ovaj album. Hvala svima koji su me podržavali tijekom ovog procesa, a posebno se želim zahvaliti svojoj publici. Njihova podrška je gorivo koje me potiče da idem dalje i istražujem nove glazbene horizonte. Nadam se da će ovaj album donijeti radost i emocije koje nosi u sebi. Svaka nota ima svoju priču, a svaki tekst odražava dijelove mog putovanja“ sretno je komentirao izlazak albuma ToMa.

Uživajte u albumu Prevari me osjećaj, koji je dostupan je na svim streaming servisima i na YouTube kanalu dok čekate fizičko izdanje koje će se uskoro naći u prodaji.