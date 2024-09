ToMa novim energičnim singlom najavljuje veliki zagrebački koncert, evo kada je i gdje!

ToMa, jedno od najistaknutijih i najperspektivnijh imena mlađe generacije na hrvatskoj glazbenoj sceni, nastavlja s velikim planovima.

Nakon iznimno uspješne prve polovice 2024. godine, koja je uključivala rasprodanu zagrebačku koncertnu promociju prvog albuma ''Prevari me osjećaj'', pobjedu na Zagrebačkom festivalu s pjesmom ''Voljet ćeš opet'' autora Aljoše Šerića, zapaženo sudjelovanje i finale u popularnom showu "Tvoje lice zvuči poznato", te uspjeh još uvijek aktualnog dueta s Frankom Batelić ''Da opet nađem te'' koji je pokorio radijski eter te u dva mjeseca zabilježio blizu pola milijuna pogleda na Youtube, ToMa ne pokazuje znakove usporavanja.

Ovih dana predstavlja nam novu pjesmu ''Kriva procjena'' - energični pop dance dragulj sa zaraznom melodijom i lako pamtljivim tekstom.

Glazbu i tekst potpisuje sam ToMa koji o pjesmi govori:

''Bit ću iskren, jako se radujem čuti i vidjeti reakcije na novu pjesmu i spot koji me ponovno vraćaju na plesni podij. Već mjesecima publika zaziva nešto brže iz moje glazbene radionice i mislim da je sad pravo vrijeme za jednu takvu pjesmu.''

Za aranžman i produkciju ponovno je zaslužan Mihovil Šoštarić – Lockroom. Nastavak je to već uspješne suradnje koja je do sad iznjedrila hitove poput '193', ‘Prevari me osjećaj’, ‘Unatrag' i ‘Dok si pored mene’, a ujedno i garancija za vrhunsku produkciju i moderan zvuk.

Novi singl prati vrlo atraktivan i provokativan video spot u režiji Filipa i Slađane Gržinčić s kojima je ToMa već imao prilike realizirati dva spota. O konceptu i realizaciji spota, Filip Gržinčić ističe:

''Ovo je već treći put da surađujemo s dragim nam ToMom, i možemo reći da je svaki puta donio kišu - ali uvijek je odlično ispala na kameri, haha! Kao što već znate, s prvim spotom nam se ostvarila želja da surađujemo s ovim mladim talentom sa savršenim pjesmama i skroz nam je drago da smo u Rijeci snimili već treći spot za njegov najnoviji hit. Ovaj put snimanje je za Tomu izgledalo kao jedan dobar trening plesa uz Adrianu Klarić te nakon toga trening boksa uz Marka Majetića. Forma za koncerte je zagarantirana! Hvala ti Toma i nadam se da ćete svi vi uživati u ovim kadrovima.''

Uz novi singl ToMa najavljuje i svoj prvi veliki samostalni koncert u Zagrebu koji će se održati 07.11.2024. u zagrebačkom klubu Peti Kupe.

''Mislim da je došlo vrijeme da se odvažim za jedan veliki koncert pred zagrebačkom publikom. Čini se to i vrlo logičnim potezom gledajući uspjehe i odličan feedback koji zadnjih mjeseci stiže nakon svih projekata koje sam predstavio publici. Naravno da će koncert u središtu imati moj prvi album i publici najdraže moje pjesme, ali bit će to i odlična prilika predstaviti i pokoje glazbeno iznenađenje uz goste koji stužu na pozornicu. Zasigurno se može očekivati super svirka i dobra zabava.'', rekao je ToMa.

Sigurni smo da će koncert privući mnogobrojnu publiku koja bi se uživo trebala susresti i doživjeti s ToMinom nepresušnom energijom i vokalnom karizmom. Ulaznice po cijeni od 15 € u prodaji su od 23.08. putem sustava Entrio.hr. do dana koncerta kada će biti 18 eura.

