Mračni škotski šarmeri The Jesus and Mary Chain stižu u Zagreb

The Jesus and Mary Chain Foto: AFP

The Jesus and Mary Chain, u srijedu, 28. kolovoza, premijerno nastupa u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Nakon što su krajem srpnja započeli turneju po Australiji i Novom Zelandu, The Jesus and Mary Chain uskoro stižu i u Zagreb. U sklopu turneje kojom obilježavaju 40 godina postojanja, kultni bend otvorit će novu koncertnu sezonu u Tvornici kulture. Jedan od najutjecajnijih bendova u povijesti glazbe po prvi će put u Hrvatskoj izvesti svoje hitove u srijedu, 28. kolovoza 2024. godine.

The Jesus and Mary Chain krenuli su na drugi dio velike „40 years“ turneje. Bend će do 8. kolovoza svirati po Australiji i Novom Zelandu, nakon čega stižu u Europu. Prvi je datum rezerviran za Green Man Festival u Walesu, a samo dan kasnije pridružit će se sjajnom lineupu na portugalskom Vodafone Paredes de Coura festivalu. Nakon toga, njihove će hitove pjevati publika u Mađarskoj, Estoniji i Finskoj, a samo tri dana nakon češkog Trutnoff festivala jedan od najvećih britanskih bendova svih vremena premijerno će nastupiti u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Braća Reid svoju su veliku obljetnicu obilježili i albumom „Glasgow Eyes“ koji je objavljen u ožujku – prvim studijskim albumom nakon izdanja „Damage and Joy“ iz 2017. godine. Za ovu su važnu godinu braća najavila i svoju autobiografiju, ali i dokumentarac.

Kao i prethodna izdanja, „Glasgow Eyes“ predstavljaju stapanje prošlosti, sadašnjosti i u budućnosti u sjajnu, mračnu i romantičnu ploču koja obilježava povratak korijenima. Album je snimljen u Castle of Doom studiju u Glasgowu, a Jim i William Reid potpuno su se predali kreativnom procesu.

Ovim su pjesmama predstavili svoje novo poglavlje kojim kombiniraju mećavu melodije, feedbacka i kontroliranog kaosa, ljubav prema Suicideu i Kraftwerku te manje disciplinirane pristupe jazzu. Zvuk i energija i na ovom su izdanju ponovno svježi i radikalni te preliveni nepobitnim mračnim šarmom.

Neodoljivi outsideri počeli su djelovati 1984. godine kada su održali prvu svirku i svoje genijalne ideje počeli pretvarati u stvarnost. Odigrali su ključnu ulogu u formiranju podžanrova kao što su shoegaze i noise pop, a već su debitantskim izdanjem „Psychocandy“ osvojili kritičare.

Drugim su izdanjem „Darklands“ potvrdili svoju genijalnost i lansirali se u zvijezde – album je dostigao peto mjesto na UK Album Chartu, a hit singl „April Skies“ zasjeo je na osmom mjestu u Ujedinjenom Kraljevstvu. S trećeg su se albuma „Automatic“, iz 1989. godine, posebno istaknuli singlovi „Blues From A Gun“ i „Head On“. Iako se bend nakon iznimno uspješnog desetljeća razišao, ponovno je okupljanje uslijedilo 2007. godine.

The Jesus and Mary Chain stižu u Tvornicu kulture kako bi po prvi put s hrvatskom publikom podijelili svoje velike hitove. „April Skies“, „Just Like Honey“, „I Hate Rock 'N' Roll“ i „Head On“ orit će se Velikim pogonom, a mračni će škotski šarmeri napucanom setlistom začarati publiku te proslaviti 40 veličanstvenih godina postojanja benda.