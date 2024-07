Sziget festival 2024! Line up za sve ukuse i umjetnici iz cijelog svijeta

Ljeto je nezamislivo bez festivala. Jedan takav nas očekuje i ove sezone. Sziget festival 2024., održat će se od 7. do 12. kolovoza u Budimpešti. Osim snažnog line up-a ima i bogati umjetnički dio.

Save the date od 7. do 12. kolovoza 2024., kada se održava Sziget festival 2024. Riječ je o festivalu koji traje više od 30 godina u Budimpešti na Otoku slobode, a koji ima čak 60 lokacija/pozornica, na kojima se, osim najboljih svjetskih bendova nudi i umjetnost u svim mogućim oblicima, tijekom svih dana trajanja festivala.

Sziget festival okuplja umjetnike sa svih strana svijeta te im nudi mogućnost da pokažu svoja djela, umjetničke instalacije, predstave, vizuale i još mnogo toga stvarajući umjetnički doživljaj po cijelom Otoku. Hodajući od stagea do stagea, naletit će te tako na umjetničke instalacije postavljene po drveću ili po poljanama, na travi, a nije rijetkost da su mnoga od tih djela interaktivna.

Svaki dan imate priliku pogledati barem jedan cabare, kazališnu predstavu, stand up, plesnu ili cirkusku točku, a tijekom dana primjerice susresti brojne žonglere ili performere kako Vas zabavljaju dok primjerice ručate na travi.

Za one koji ne mogu bez sporta, tu je sportska zona.

Before I die wall interaktivni je projekt umjetnika Candy Changa kojim potiče ljude da na zidu kredom napišu svoje želje i snove.

Uz umjetnički dio festivala podsjetimo i na snažan ovogodišnji line up.

Legenda pop glazbe, Kylie Minogue, očarat će publiku svojim energičnim nastupom i hit pjesmama poput "Can't Get You Out of My Head", "Spinning Around" i "Love at First Sight". Za one koji vole elektroničku glazbu, tu je DJ i producent FISHER, čiji će vas zarazni ritmovi podići na noge uz poznate pjesme poput "Losing It" i "You Little Beauty". Ljubitelji hip-hopa i repa uživat će u nastupima Kojaquea.

Tu je i P Money, legendarni izvođač i ikona britanske grime scene, poznat po hitu "Money Over Everyone 4" i suradnji s legendama poput D Double E, Jme i Frisco. Ne propustite ni nastup Rushyja, a na festivalu će nastupati i mnoga druga poznata lica kao što su Martin Garrix, Sam Smith, Halsey, Fred again, Louis Tomlinson, Tom Odell, Aurora, Becky Hill, Joast…

Dođite i provjerite zašto Sziget festival stoji uz bok najboljim festivalima na svijetu poput Glastonbury, Roskilde i Lollapalooza festivala!

Karte i smještaj možete kupiti ovdje, a više informacija potražite na www.szigetfestival.com.