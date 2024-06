Svi u gradu pričaju o Lollipopu

15. lipnja na Jarunu možete biti dio najpoželjnijeg glazbenog događaja u Zagrebu

Proteklih dana u gradskim kuloarima sve se više šuška o događaju koji je osvojio srca mladih u Hrvatskoj, ali i izvan nje. Sve djevojke i mladići žele biti dio party priče koja je u rekordnom roku postala najpoželjnija među mladima. Izvrstan glazbeni program predvođen hitovima 2000-ih i 2010- godina, atraktivna scenografija, nesvakidašnje lokacije i prepoznatljivi simbol – lizalice postale su neizostavna destinacija za najbolje izlaske, druženja i ples do zore.

Ukoliko želite biti dio ove najpoželjnije party priče, novu priliku imat ćete na Summer Cup događaju sezone, u subotu, 15. lipnja na zagrebačkom jezeru Jarun. Ususret samom partiju, od 17 sati bit će organizirano i zajedničko gledanje utakmice nogometnog Europskog prvenstva u kojoj će naši Vatreni snage odmjeriti s reprezentacijom Španjolske.

PR Foto: PR

Nakon nogometne euforije, plesat ćete uz hitove poput Poker Face, We Found Love, Let Me Love You, Candy Shop i druge, a posebnu čar i nezaboravno iskustvo u zelenom okruženju Jaruna upotpunit će zabavne animacije, chill zone, promocije, te zaista unikatni pokloni – lizalice čije je šarenilo postalo prepoznatljivi simbol Lollipop priče.



Posljednji Lollipop party izazvao je veliko oduševljenje. Po prvi put održan je izvan Hrvatske, u povijesnim kulama slovenskog dvorca Morkice. Smješten na brežuljku iznad rijeke Save, blizu Zagreba, ovaj nekadašnji dom velikih vladara pružio je savršenu kulisu za ovaj glazbeni spektakl. Plesni podij postao je mjesto gdje su se stvarala nova prijateljstva, a nezaboravne uspomene ostale su zauvijek urezane u srcima mladih koji su na ovaj događaj pristigli iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Španjolske, Velike Britanije, Nizozemske, Austrije, Francuske i Njemačke.

Od svojih početaka 2021. godine, Lollipop je izrastao u mega-spektakl, osvojivši srca desetaka tisuća posjetitelja. S više 30 događaja i gotovo 60 tisuća posjetitelja, Lollipop je postao najbrže rastući hrvatski brend u industriji glazbenih događaja. Svaki događaj donosi nešto novo i uzbudljivo, a nadolazeći Summer Cup na jezeru Jarun izvrsna je uvertira za ljeto koje je pred vratima.

Ulaznice za Lollipop Summer Cup mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr