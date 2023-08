Sunscape i Summertide uskoro na Zrću: Noa Beach Club priprema spektakl u kolovozu

Noa Beach Club na Zrću je za kolovoz pripremio još dva velika spektakla, festivale Sunscape i Summertide!

Sezona na Zrću, čini se, nikad bolja. Najpoznatija party plaža na Jadranu je prepuna, festivali su vrhunski i dovode svjetske zvijezde, a organizatori nude i pregrš ideja za zabavu u pauzama između partijanja. Noa Beach Club još je prije ljeta najavio spektakularnu sezonu, a trend se nastavlja i u kolovozu.

Od 6. do 9. kolovoza na redu je Sunscape festival, čiji je zaštitni znak paški zalazak sunca. Oni koji su bili, znaju da je upravo taj zalazak poseban doživljaj. Imena koja se penju na stage su: njemački DJ i producent Cuebrick, zatim DJ Morten kao i talentirani nizozemski DJ i producent Quintino, čija je reputacija vrhunskih dance nastupa uživo poznata u svijetu. Na Sunscape stižu i DJ Teamworx kao i legendari poduzetnik, modni dizajner i DJ Steve Aoki koji je napravio spektakl na Circus Maximusu u Noa Beach Clubu uvodeći potpuno novi cake me moment na festivale (baca torte na svoju publiku i kako se čini, dovodi ih do nekog potpuno novog delirija).

Ubrzo nakon Sunscape-a, Noa Beach Club priprema se i za Summertide festival koji će se održati od 13. do 16. kolovoza. Ako propustite popularnog Cuebricka nekoliko dana prije, bez brige, otvara Summertide festival. Osim njega, nastupit će i kosovski DJ Regard koji je postao popularan unatrag nekoliko godina te čiji remixevi haraju TikTokom, zatim Chris Willsman koji se smatra trenutno najutjecajnijim DJ-em na klupskoj sceni, DJ Kaaze kao i tvorci poznatog Slap House žanra – DJ Vize.

Na oba festivala nastupaju i rezident DJ-evi: Lorenzo, Mike & Me, Noide i Steve Vandal, a za oba festivala su u ponudi i dnevne i festivalske ulaznice kao i „Special edition VIP ulaznice za dvoje“. Ako želite posjetiti oba festivala, bez brige, između ta dva čekaju vas još pojedinačni nastupi trenutno 12. DJ-a na ljestvici 100 najboljih DJ Mag-a – KSHMR-a, kao i nastup Johna Summita, DJ-a porijeklom iz Chicaga, grada prožetog houseom, a koji ima 5 milijuna slušatelja mjesečno na Spotifyu.

Vrhunski glazbeni program zaštitni je znak najpoznatije party plaže na Jadranu, ali zaštitni znak svakako je postala i ponuda u predahu između festivala: party brodovi, vip stolovi čijom rezervacijom ulazite u svijet najekskluzivnije usluge, vodeni sportovi, masaže, teretana, električni skuteri za obilazak otoka, kao i Noa glamping resort koji znači da ćete biti smješteni direktno na Zrću u eko vilama s bazenom.

Sve ostale informacije o smještaju, ulaznicama, party brodovima i ostalom programu Noa Beach Cluba potražite na webu https://www.noa-zrce.com/en.