Felver i njegovi gosti u Zagreb donose bogatstvo zvukova s četiri strane svijeta, sve je spremno za novi projekt Planet srijeda!

Novi koncept zaživjet će u subotu, 23. rujna u AKC-u Medika, a drugačiji zvuk donosi čak šest uglednih istraživača ritmova sa svih strana planeta.

Turska, Meksiko, Francuska, Hrvatska... Zvuči vrlo šareno kad je u pitanju glazba. Upravo iz tih zemalja stižu gosti na novi projekt spiritus movensa hrvatske elektroničke scene Marijana Felvera. Koncept uspješnog Stereotipa nadogradio je u suradnji s Planetom i Utorkom u party Planet srijeda koji će se održati u subotu, 23. rujna od popodnevnih sati pa sve do ranog jutra u prostorima AKC Medika u Zagrebu.

Pri koncipiranju programa Felver se vodio svojom stalnom željom za otvaranjem novih vidika, kako sebi, tako i publici. Impresivnu postavu čine umjetnici, koji donose drukčiji zvuk, pravi istraživači ritmova sa svih strana svijeta - Ece Özel, Zozo, Mufti, Sacha Mambo, Time To Sleep i Felver.

Istanbul je grad bogate glazbene povijesti, ali i živahne suvremene scene u kojoj se stapaju stari i novi zvukovi te različiti utjecaji. To šarenilo najbolje ocrtava Ece Özel čiji se nepredvidivi, ali i svježi ritmovi pretvaraju u osebujna, mračna, a na svoj način i blještava putovanja.

Još jedna amblematska figura turske scene je Zozo, DJ-ica koja vraća život nedovoljno cijenjenoj glazbi. Od pulsirajućeg techna do zvukova Turske, njezini nastupi su kombinacija inteligentne elektronike, suvremene plesne glazbe i pomno biranih dragulja iz prošlosti na kojima je odrasla.

Poput rudara u potrazi za glazbenim blagom je i Sacha Mambo, DJ sposoban umiksati ono što većina drži nespojivim. U nastojanju da kreira unikatno iskustvo, ovaj Francuz poseže za impozantnom paletom stilova - experimental, dub, rani rave, jungle, techno, acid, new wave, post punk, krautrock ili chill out.

Svoj začudni indie dance, ili kako sam kaže, elektroniku s new waveom, post punkom i discom predstavit će Mufti, DJ iz Guadalajare koji je sigurnu profesiju arhitekta zamijenio onom nesigurnom glazbenom. U Hrvatsku se vraća nakon prošlogodišnjeg vrhunskog nastupa u šibenskom Tunelu o kojem se još dugo pričalo.

S meksičkim majstorom surađuje i mladi pulski DJ i producent Time To Sleep, jedan od najuspješnijih domaćih umjetnika na međunarodnoj sceni s izdanjima na prestižnim etiketama kao što su Ombra International, Permanent Vacation, Disco Halal ili Get Physical. Novi dah sceni pruža i svojim nastupima u kojima se mogu čuti dub techno, electro, groovy house i drugi uzbudljivi stilovi.

Svi oni će uz Felvera donijeti novu dimenziju prostorima Medike, posebno transformiranima za ovu priliku.

Ulaznice za ovu nezaobilaznu dnevno-noćnu zabavu na dva kata dostupne su online: https://www.entrio.hr/event/planet-srijeda-15107 .

