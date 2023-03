Soul/pop legende Simply Red ovog ljeta u Puli

Simple Red 21. lipnja 2023. godine dolazi u Hrvatsku. Svoje će najveće hitove izvesti u jednoj od najljepših koncertnih arena u svijetu, pulskom Amfiteatru.

"Radujemo se povratku u Europu kako bismo nastupili za vas. Želim da svi uživamo u svirci, da se publika digne na noge i uživa u ritmu naše glazbe te da svi zajedno posvetimo svoje srce upravo glazbi", izjavio je Mick Hucknall.

Mick Hucknall je tekstopisac i predvodnik grupe Simply Red od samog početka 1985., uz neizostavnog dugogodišnjeg saksofonista Iana Kirkhama, koji je dio grupe još od 1986. Trenutačna postava nije se promijenila zadnjih dvadeset godina, a nova će turneja pokazati svu njihovu snagu i ono po čemu su prepoznatljivi na svjetskog glazbenoj sceni gotovo četiri desetljeća.

Simple Red Foto: AFP

Dio njihovog nevjerojatnog niza koncerata protekle godine uključivao je i Veliku Britaniju te Irsku, među kojima su i dva nezaboravna nastupa u londonskoj O2 Areni.

Svojim fanovima, bend će izvesti u Puli svoje najljepše hitove, kao što su Stars, Holding Back The Years, Fairground, Money’s Too Tight To Mention i mnoge, mnoge druge hitove.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici benda www.simplyred.com.

Ulaznice za pulski koncert u prodaji su putem sustava www.eventim.hr.