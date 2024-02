Razorni, sirovi i iskreni! Punk blues rock četvorka M.O.R.T. svira u Zagrebu: "Nemamo granica, ne podilazimo i ne kalkuliramo"

Razorna ritam sekcija, sirova svirka kao i presjek dosadašnje karijere - sve to pripremio je M.O.R.T. za svoju veliku svirku u Zagrebu 2. ožujka.

Omiljena sinjska punk blues rock četvorka M.O.R.T. održat će veliki koncert u Tvornici kulture. Gotovo godinu dana nakon objave hvaljenog petog studijskog albuma ''Samo hrabro i bezveze!'', u subotu, 2. ožujka 2023. godine, M.O.R.T. će nastupiti u Zagrebu.

M.O.R.T. čine Ivan Katić John na vokalu, Bože Blajić Zvrk na gitari, Jakov Maleš Kikos na basu i Milan Mijač Mile na bubnjevima. Peti je studijski album, ''Samo hrabro i bezveze!'', žestoka četvorka snimala za vrijeme lockdowna, a već po svom izlasku dobio je fantastične recenzije, kao i prognozu po mnogima jednog od najboljih albuma godine. Materijal je snimljen u mostarskom studiju Pavarotti, dok je miks i master albuma radio Mark Mrakovčić uz asistenciju benda. Album čini 11 neukrotivih pjesama u koje je bend ulio sav svoj bijes i sve svoje frustracije ne pristajući ni na kakve kompromise.

''Samo hrabro i bezveze!'' objavljen je za Los Angeles Agency, a dostojan je nasljednik prvih četiriju albuma u fantastičnoj diskografiji benda koju čine ''Vrhunsko dno'' koji je bend samostalno objavio 2012. godine, a kasnije i za etiketu Slušaj najglasnije, ''Odjel za žešće'' objavljen 2014. godine, ''Tužna kocka'' iz 2015. te prvo i zasad jedino izdanje na engleskom jeziku iz 2019. godine ''Standing Runningman''.

U međuvremenu su objavili i sjajnu suradnju s Mary May, singl ''Igračke (Potraži me ponekad)'', a s posljednjeg su se izdanja izdvojili i singlovi za koje je bend snimio i prateće spotove, ''Imam sve'', ''Svijet se sužava'' te ''Mamuran''.

Sirovi, iskreni i razarajući

Showbuzz je povodom nadolazećeg koncerta razgovarao s basistom Jakovom Malešom koji je najavio koncert, opisao njihovu glazbu i otkrio planove, ali i želje benda u nadolazećem razdoblju.

Njihova glazba je sirova, iskrena, razarajuća i bolno istinita, a Jakov kaže da ono što osjećaju jednostavno izbacuju iz sebe.

"Nemamo granica, ne podilazimo i ne kalkuliramo hoće li to proći na radio stanicama ili neće, već jednostavno, ono što osjećamo da nas muči i da je to u nama, mi pustimo u eter. To se prepoznaje na ovom novom albumu. Zvukovno su sve pjesme sliče. Čak i laganije pjesme nisu balade. Zadnji album rađen je u lockdownu i to je jedan beskompromisan album. Rađen je baš za nas. To je bila naša psihijatrija, tu smo se oslobodili od lošeg", rekao nam je Jakov.

Njihovi tekstovi reflektiraju stvanost i surovost života.

"Tekstovi su točno ono što nas muči. Zatvorenost, podvojenost, nesigurnost. Nesigurnost u budućnost, represija i to se može čuti. Po glazbi i aranžmanima se može sve čuti, čak i ako ne znate hrvatski, osjetite o čemu se radi".

"Imali smo sreće na početku"

Bend je odrastao na klasicima, Nirvani, Bob Dylanu, od hrvatskih bendova na Majkama, Hladnom Pivu, a sada vole Jack Whitea, rekao nam je Jakov.

"Volimo poslušati i demo bendove iz Hrvatske. Nismo stari, ali kada slušamo demo bendove kao da nas to pomladi. Vratimo se na početak i ponovo dobijemo inspiraciju. Sviramo dosta po festivalima pa čujemo dosta demo bendova.

Ima dosta bendova, ali malo njih potraje. Nadamo se da će netko od mladih bendova imati volje i gurati kao i mi, dok se ne probiju.

Mi smo na početku imali sreću sa hitom Meni se skače, koja se poprilično vrtila, ali zapravo je to odmak od našeg benda. Kad bi netko želio predstaviti bend sa jednom pjesmom to ne bi bila ta pjesma, ali ona nam je pomogla da se probijemo. Gurnula nas je u orbitu".

Otkriva kako im je velika želja svirati na Glastonbury festivalu, no dok im se to ne ostvari najavljuju svirke po Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Nakon Zagreba idu u Rijeku i Pulu i pripremaju više ljetnih koncerata. Nadaju se brojci od 20-ak koncerata u Hrvatskoj i BiH.