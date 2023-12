Šibenski 321 FEST objavio kompletan program i satnicu: Evo rasporeda svirki tijekom tri dana i tri noći na dvije pozornice!

Manje od mjesec dana ostalo je do kraja 2023. godine koju Šibenik ispraća trodnevnim 321 FESTOM! Uz najavljene nastupe Parova Stelara i Stereo MC's za novogodišnji vikend na pozornici kod šibenske katedrale, na drugoj festivalskoj lokaciji, onoj u Perivoju Roberta Visianija, u petak, subotu i nedjelju Šibenčane i goste očekuju još koncerti BluVinila, Psihomodo Popa i drugih!

321 U PARKU

U petak 29. prosinca na pozornici u Parku nastupa šibenski bend BluVinil koji žari, pali i oduševljava nastupima diljem Hrvatske od pojavljivanja na sceni! Publiku će zagrijati DJ MichaelX, jedanaestogodišnji Mihael Pavić koji je svojim DJ setom lani oduševio sve na Adventuri i zaslužio opet biti pod svjetlima reflektora!

U subotu 30. prosinca sa svirkom se počinje već u podne, kada se na binu u Parku penju Dani Sun & The Moonshines! Svestrana glazbenica Dani Sun, okupila je vrhunski bend Moonshines, a zajedno su stvorili jedinstveni plesni zvuk. Subota navečer u Parku se provodi uz zvuke Disco Gimnazije, soundtracka prvih izlazaka generacija i generacija Šibenčana!

Zadnjeg dana ove godine podnevnu svirku u Parku otvorit će domaće glazbene snage Teke Yeke kao uvertira za Psihomodo Pop koji pozornicu preuzima u večernjim satima! Nema sumnje da će jedinstveni Davor Gobac staru godinu ispratiti u svom jedinstvenom stilu - provod je zagarantiran!

PR Foto: PR

321 KOD KATEDRALE

Šibensko pjevačko društvo Kolo i Šibenska narodna glazba nezaobilazan su dio gradskog glazbenog identiteta, a zajednički će pred katedralom sv. Jakova nastupiti u petak 29. prosinca. Koncert naziva Jingle Bell Rock poklon je sugrađanima i gostima na izmaku godine!

U subotu 30. prosinca glavna zvijezda na pozornici pred katedralom na kojoj je lani nastupala Roisin Murphy, ove je godine vrhunski DJ Parov Stelar koji u Šibenik dolazi u pratnji sjajnih glazbenika. Stelar je poznat po uzbudljivom spoju elektroničke glazbe i tradicionalnog swinga s jazzom, a njegova kombinacija tradicije i modernog ritma publici isporučuje posebnu energiju. Nastupi na Glastonburyiju, Coachelli ili Lollapaloozi, kao i suradnja s glazbenim zvijezdama poput Lane Del Rey, Tonyja Bennetta & Lady Gage, iznova potvrđuju Stelarovu reputaciju globalne zvijezde! Pred Stelarov nastup publiku će zagrijati El Siciliano, njegov službeni DJ na turnejama, a noć će završiti uz DJ-a Antonia Zuzu.

Šibenik u Novu godinu ulazi uz jedan od najdugovječnijih hip-hop dance electronic sastava - Stereo MC's koji čine Rob Birch i Nick Hallam.

- Provjereno znamo da publika ne ostaje imuna na plesne ritmove njihovih Connected, Step It Up, Deep Down and Dirty ili We Belong in This World Together! Za warm up i afterparty u novogodišnjoj noći ispred katedrale pobrinut će se DJ Felver koji više od 25 godina pokazuje da je itekako poželjan izvođač – poručuju iz Tvrđave kulture koja uz potporu Grada Šibenika i šibenske TZ organizira 321 FEST.

Sve novosti pratite na Facebooku, Instagramu i webu šibenske Adventure koja tijekom prosinca u Perivoj Roberta Visianija donosi preko 30 koncerata!

PR Foto: PR