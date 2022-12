Severina objavila novu pjesmu "Vjerujem u Boga": "Ovo će biti vječna pjesma s poukom u kojoj će se mnogi pronaći"

"Dino Merlin kao da je pisao pincetom zaključujući da žena nakon svih brodoloma ostaje i dalje snažna i vjeruje u snagu Boga."

"Ja sam sretna žena, zar to nije očigledno? Sreća prati hrabre...." stihovi su kojima započinje nova Severinina pjesma "Vjerujem u Boga", objavljena danas u podne, a koju autorski potpisuju Filip Miletić, producent, skladatelj i aranžer te Dino Merlin, autor stihova.

Svoj doprinos pjesmi dao je i dječji zbor "Zagrepčanke i dečki", otpjevavši između ostalog znakoviti stih "Moje ruke sad traže mir, malih sretnih žena običnih...", dok Darko Drinovac potpisuje režiju za spot.

Koliko je jaka veza između Severine i pjesme, interpretirao je i jedan od Severininih najbližih prijatelja:



"Baš sam pomislio kako je talent jedna od rijetkih stvari koja se ne može kupiti i koju ne možeš nikom oduzeti. S njime se rodiš, pa sanjaš i ako puno radiš, na kraju s njim i od njega živiš. Glazba Filip Miletić, apsolutni vladar nota i možda reproduktivno najtalentiraniji autor i producent nove generacije. Tekst Dino Merlin, impresivno. Dino Merlin rijetko piše za druge, skoro pa nikada. Izvođač Severina. Ta tri imena u kombinaciji bude i obuzimaju trenutnu pažnju i poštovanje, počinjem slušati.



Prvo slušanje i dojam, Dino Merlin naslikao je segmente Severininog života i savršeno, kako on to zna i može, opisao ih i pretvorio u tekst ove pjesme. U samo nekoliko rečenica on uspijeva nešto što djeluje kao nešto nemoguće. Njegove pjesme su inače iskrene i autentične, bez dodvoravanja, s lakoćom prenosi emociju i opisuje život. To se čuje i u ovoj pjesmi, gdje nepogrešivo ulazi u Severinin svijet boli, prevara i iskušenja, opisujući ih kroz igru s melodijom Filipa Miletića koja odmah ulazi u uho.



Ona, diva, s patinom ranjavane žene to pjeva svom emocijom i energijom zarobljenom i zatomljenom. Malo koji glas bi mogao doprijeti tako duboko do mene da me naježi na prvo slušanje. To može samo glas koji je proživio i preživio ispisanu priču pjesme. Baš zato će ovo biti vječna pjesma s poukom u kojoj će se, uvjeren sam, mnogi pronaći, jer je iskrena, istinita i introspektivna. Vjerujete u svaki otpjevani stih i suosjećate. Glas zarobljene djevojčice u ženi, a djevojčica i žena pjevaju na ivici suza, taj dojam mudro pojačava dječji zbor koji pjeva prateće vokale. Čudo! I onda, najednom, cinizam prelazi u nevjerojatnu energiju, u refren kojeg su u užitak doživljaja pretvorila tri nevjerojatna talenta (s početka priče). Ono zbog čega volimo glazbu. Trepere te dragocjene životne riječi, bol, suočavanja i priznanja, ali i spoznaje da je ljubav ipak njen život i njezina snaga.



Dino Merlin kao da je pisao pincetom zaključujući da žena nakon svih brodoloma ostaje i dalje snažna i vjeruje u snagu Boga. Propitkuje zašto toliko kušnji i je li ljubav i dalje obostrana.



Ova je pjesma i poruka i pouka, gdje i sama Severina pjeva da je sretna žena i da sreća prati hrabre."

