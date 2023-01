Omiljeni Sergej Ćetković proslavit će svoj rođendan u Areni Varaždin, najavljuje nezaboravan provod!

Sergej Četković - 2 In Magazin

Koncert za Dan žena nije Sergejev prvi koncert u Areni Varaždin, ali ovaj 04.03. 2023. će ipak biti po nečemu malo posebniji.

Crnogorski pjevač Sergej Ćetković vrlo je uzbuđen zbog svog koncerta u Areni Varaždin, a u nastavku je otkrio zašto i što će tada još slaviti.

Pogledaj i ovo Poznat je datum Sergej Ćetković nakon Arena i najvećih dvorana najavio puno intimniji koncert u Dubrovniku

"Ovaj će koncert u Areni Varaždin biti poseban po tome što ću svoj 47. rođendan proslaviti prvo s predivnom publikom u Varaždinu, obzirom da mi je rođendan nekoliko dana kasnije. Prošli put smo imali koncert za pamćenje pa eto prilike da se ponovo družimo i pjevamo neke stare i neke nove pjesme koje su od skoro na našem repertoaru", rekao je Sergej i pozvao sve na proslavu.

Mnogobrojni koncerti i nastupi u raznim gradovima, nažalost ne ostavljaju mu dovoljno prostora da ih i pobliže istraži i upozna, bar ne koliko bi to sam htio.

Ali o Varaždinu ima samo riječi hvale.

"Nažalost uvijek sve bude na brzinu pa nikad nemam dovoljno vremena za posjetiti grad. Ipak svaki povratak donese neke nove divne ljude u moj život i kvalitetno vrijeme koje provedem s njima. Osjećao sam se lijepo u Varaždinu prošli put i znam da će me publika dočekati otvorenog srca, to me veseli", objasnio je Ćetković.

I unatoč zauzetom rasporedu, raznim gostovanjima, obavezama, Sergej za sebe kaže da se ne doživljava kao zvijezda, već da uživa kada može razveseliti svoju publiku.

"Zahvalan sam i privilegiran što radim posao koji volim svim svojim bićem i što imam publiku koja me podržava sve ove godine. Borit ću se da i dalje zaslužim i opravdam svaki lijep komentar i aplauz svoje publike", za kraj je dodao Sergej.

Svoje ulaznice kupite preko sustava Eventim.