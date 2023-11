Riječka live rock mašina Jonathan ponovo na klupskoj svirci u Zagrebu

Riječki bend Jonathan stiže u zagrebački Vintage Industrial Bar u četvrtak, 16. studenog, a bit će to prilika čuti ovu sjajnu live rock mašinu na klupskoj svirci.

Jedan od najznačajnijih bendova nove generacije, Jonathan su se probili među najcjenjenije i koncertno najjače bendove regije. To su potvrdili i nastupima u većini najvažnijih klubova i festivala, svirkama uz divove kao što su Editors i Killers, ali i dugačkom američkom klupskom turnejom započetom na SXSW-u. Titulu jednog od najboljih live bendova zacementirali su i “Rock&Off” nagradom za najboljeg koncertnog izvođača.

Upravo je Jonathan otvorio novi glazbeni projekt Rock&Off i Iskona, a serija sessiona pod nazivom Diskont bio je sjajan podsjetnik na to zašto dominiraju regionalnom scenom.

Jonathan su ujedno na sessionu live predstavili i novi singl “One Minute” koji će se naći na njihovom nadolazećem studijskom albumu. Treći singl koji najavljuje novi materijal nastavlja se na prethodne “Falling” i “Have It All”, a novi album kojeg upravo završavaju uskoro će biti dostupan.

Jonathan još jednom dolazi pred zagrebačku publiku, ovoga puta u klub u Savskoj, pokazati zašto je nezaboravna live rock mašina. Uz iščekivanje novog albuma, bit će ovo sjajna prilika čuti i pjesme poput “Maggie”, “I Never Meant To Be There”, “Mama I’m Ready”, “Seasons”, “Try To Get Even” i presjek karijere benda koji svakim novim nastupom opravdava titulu jednog od najboljih live bendova regije.

Ulaznice su u pretprodaji dostupne po 12 eura, dok će na dan koncerta cijena iznositi 16 eura. Dostupne su u Dirty Old Shopu, kao i na njihovoj web stranici, te u Vintage Industrial baru i Grifu.