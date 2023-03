Jedan od najkarizmatičnijih izvođača svjetskog glasa i ikona elektroničke glazbe Ricardo Villalobos vraća se Zagreb!

Posebna poslastica za sve ljubitelje elektroničke glazbe je vijest da se u Zagreb ekskluzivno vraća jedan od najkarizmatičnijih izvođača svjetskog glasa i čileanskih korijena - Ricardo Villalobos.

Ikona našeg vremena Ricardo Villalobos, koji je lani zbog ozbiljne povrede na skijanju bio spriječen nastupiti, zagrebačku će publiku počastiti svojim besprijekornim i osebujnim glazbenim ukusom nastupom u Hali u petak, 21. travnja na još jednom We Love Sound događaju.



Party kojeg željno očekuje cijela regija, privući će u srce naše metropole goste iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja koji nastupe ovog umjetnika prate diljem svijeta. Jedan od najtraženijih i najpoznatijih DJ-a današnjice Villalobos nakon punih pet godina od svog posljednjeg nastupa u Zagrebu na We Love Sound Open Airu, na slijedeći događaj ovog organizatora, donosi sinergiju vrhunske glazbe i kvalitetnog zvuka te obećaje nezaboravno višeosjetilno putovanje ispunjeno dugo iščekivanim druženjem, plesom i pozitivnom energiijom.



Ricardo ima posebno mjesto na svjetskoj sceni elektroničke glazbe. Poznat je po svojim osebujnim DJ setovima, koji se mogu definirati samo kao vožnja kroz razne žanrove elektronike, ali i razne vremenske periode. Mnogim DJ-ima i producentima diljem svijeta Ricardo predstavlja vječnu inspiraciju, a posjetiteljima nezaboravno iskustvo uživanja u kvalitetnoj glazbi.



We Love Sound glazbena događanja postala su sinonim za vrhunsku zabavu prožetu najnovijom svejtskom produkcijom i posebnim uređenjem prostora koji posjetiteljima daje jednu novu dimenziju doživljaja glazbe. Za ples na We Love Sound događajima uvijek se traži ulaznica više, a dolazak jednog od najpoznatijih DJ-a današnjice na ovaj 12-satni event, zasigurno će u Halu i Zagreb privući brojne međunarodne posjetitelje.

