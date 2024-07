Pula očekuje britanske pop rock glazbene ikone Duran Duran, The Cult stiže u Opatiju

Kraja srpnja u znaku je koncerata Duran Duran, The Cult i Baroness.

Kraj srpnja u znaku je velikih glazbenih gostovanja, a u špici ljeta dolaze The Cult 26. srpnja u Opatiju , Baby Lasagna je na Krku 27., Baroness u Zagrebu 28. srpnja, dok 30. Duran Duran dolaze Pulu.

Britanski rock divovi, grupa The Cult 26. srpnja stižu na opatijsku Ljetnu pozornicu u sklopu turneje 8424. Jedan od najomiljenijih rock bendova ovih prostora u proteklih 40 godina i danas predvode neuništivi Ian Astbury i Billy Duffy. Njihovi najveći hitovi poput „She Sells Sanctuary“, „Love Removal Machine“, „Rain“, „Rise“, „Sweet Soul Sister“, „Spiritwalker“, „Brother Wolf, Sister Moon“, „Edie (Ciao Baby)“, „Fire Woman“, „In The Clouds“, „The Witch“, „Wild Flower“ i mnogi drugi rock klasici odjekivat će u Opatiji. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 47 eura, a na dan koncerta 50 eura.

Baby Lasagna, trenutno najtraženije ime regije i pobjednik eurovizijske publike, dolazi u Punat na otok Krk, a veliki samostalni koncert održat će na plaži Medane u subotu 27. srpnja. Uz ogroman globalni hit “Rim Tim Tagi Dim”, kao pjesme “IG BOY” i “Don’t hate yourself, but don’t love yourself too” te “and I”, Baby Lasagna će na Krku uživo predstaviti i ostatak albuma prvijenca “Demons Mosquitos” čiji se izlazak očekuje uskoro. Cijena ulaznice je 19 eura.

Metal legende Baroness vraćaju se u Zagreb i to u Vintage Industrial Bar u nedjelju 28. srpnja u sklopu turneje “Sweet Oblivion”. Dosadašnji nastupi Baronessa dokazali su da su jedan od najjačih bendova žanra koji ima veliku fan bazu na ovim prostorima. Bend se vraća u klub u Savskoj koji su na prošlom samostalnom koncertu s lakoćom rasprodali, a predstavit će novi hvaljeni album “Stone”. Cijena ulaznice je 27 eura, a ostane li ih, na dan koncerta za ulaznicu će trebati izdvojiti 30 eura.

Duran Duran, britanske rock glazbene ikone, dolaze na premijerni nastup u pulskoj Areni u utorak 30. srpnja. Jedan od najvećih pop bendova svih vremena, svoj povratak u Hrvatsku tempiraju sedam godina nakon rasprodanog koncerta na zagrebačkom stadionu Šalata. Pula će čuti bezvremenske megahitove iz više od više od četiri desetljeća karijere kao što su “Hungry Like A Wolf”, “Rio”, “Wild Boys”, “Come Undone”, “Ordinary World”, “Union Of The Snake”, “The Reflex”, “A View To A Kill”, “Girls On Film”, “Save A Prayer” ili “Notorious”, ali i novi album “Danse Macabre”. Cijene za parter stajanje su 95 eura i travu gore stajanje 77 eura.

Kolovoz će koncertno biti jednakon sjajan. Grupa Editors, britanske alter-rock legende, dolaze na šibensku tvrđavu sv. Mihovila u ponedjeljak 26. kolovoza na premijerni nastup u Dalmaciji. Šibenik će ih ugostiti na ekskluzivnom koncertu i prvom gostovanju izvan Zagreba. Bend je do sada više puta rasprodao klupske i festivalske nastupe i osigurao kultni status kod domaće publike, a u Šibenik donose globalne hitove. Uz rock himne “Munich”, “Smokers Outside The Hospital Doors”, tu su i hvaljeni klasici “Violence”, Papillon”, “Ocean Of Night”, “Formaldehyde”, kao i “The Weight of the World,” „Sugar“, „Hallelujah (So Low), “A Ton Of Love“, „An End Has A Start“, te “Black Gold” ili “The Racing Rats”. Ulaznice su u prodaji po 43 eura, a od 12. kolovoza za ulaznicu će trebati izdvojiti 47 eura.

Rujan počinje sa stadionskim nastupima u centru Zagreba, a 7. rujna na stadion Šalata se penju Brkovi, dok 12. do 14. rujna Baby Lasagna preuzima omiljeni gradski prostor na otvorenom.

Ulaznice za sve nerasprodane koncerte mogu kupiti online na Eventim.hr i na svim njihovim prodajnim mjestima.