Poslušajte kako zvuči nova navijačka pjesme naše reprezentacije, dobro poznata imena udružila su svoje snage!

Uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru, glazbeni producent Ivan "ZETZ" Zečić objavio je navijačku pjesmu "Idemo Hrvatska".

Ideja da snimi navijačku pjesmu, nastala je sasvim slučajno pa je ZETZ odlučio okupiti još neka poznata glazbena imena i snimiti pjesmu koja će hrvatsku reprezentaciju pratiti na nogometnom natjecanju.

Tako su Pero Galić, Giuliano, Mario Roth, Ivan Penezić i Igor Delač udružili snage i nastala je pjesma „Idemo Hrvatska“. Iako tehnički vrlo zahtjevan zadatak, vokalne dionice su se, kao lopta na terenu, izmjenjivale brzo i timski rad je iznjedrio odličnu navijačku pjesmu.

Za pjesmu „Idemo Hrvatska“ snimljen je spot u kojem je Hrvatska prikazana od svog sjevera do juga, kao i kadrovi iz prijašnjih utakmica naše reprezentacije i snimke s dočeka kada su se Vatreni 2018. godine kući vratili kao viceprvaci.



"Iskreno, ni na kraj pameti nam nije bila ideja da snimimo navijačku pjesmu. Otkrili smo je sasvim slučajno preslušavajući demo snimke koje smo snimali sa ženskim vokalom. Jedna pjesma je, iako drugačije tematike, u sebi sadržavala stih „nek gore srca vatrena“ i već u startu imala odličnu energiju i poletan refren. Shvatili smo da bi se od te demo verzije mogla napraviti odlična navijačka pjesma.. U tom trenu je svjetsko prvenstvo bilo udaljeno tek mjesec i pol dana i to nam se učinilo kao savršena prilika. Moj prijatelj Ivan Penezić snimio je demo verziju nove, navijačke pjesme pod nazivom „Idemo Hrvatska“. Zvučala je izvrsno i odmah smo znali da imamo pjesmu s velikim potencijalom. U prvom trenu ideja je bila da ju objavim u suradnji s Igorom Delačem. Iza nas dvojice već je jedna izuzetno uspješna suradnja s pjesmom „U ritmu ljubavi” koja je poharala vrhove top lista i osvojila nagradu kao najemitiranija pjesma CMC festivala 2019. godine. Ipak, što sam više slušao našu navijačku pjesmu, shvatio sam da bi to bila odlična podloga za suradnju nekoliko moćnih vokala. U glavi sam, uz glasove Igora Delača i Ivana Penezića čuo i glasove Pere Galića, Giuliana i Maria Rotha, koji savršeno odgovaraju takvom tipu pjesme. Svi su oduševljeno prihvatili poziv, što nam je bio kompliment. Ujedno, to je bio i iznenađujuće dobar znak. Rijetko se dogodi da baš svi izvođači kažu da im je neka pjesma odlična. Također, sama koncepcija pjesme metaforički podsjeća na igru reprezentacije", rekao je ZETZ

Priznao je da su se iznenadili koiliko to sve lijepo i skladno zvuči kad su završili. Najviše zasluga, ipak, daju "pjevačkoj reprezentaciji" koja je odradila sjajan posao.

"Od prvog takta, pjesma puca od energije i zrači pozitivom. Jedva čekamo da krene put radijskog etera i dođe do brojnih slušatelja širom Hrvatske. Vjerujemo u ovu pjesmu samo iz jednog razloga: Svi koji su je do sada čuli imali su samo riječi hvale. Uglavnom su komentirali kako bi pjesma mogla postati nezaobilazni dio navijanja i proslava uspjeha naših sportaša. Osobno nikad ne volim imati visoka očekivanja, no ovakvi komentari daju nam pravo da se nadamo najboljem", zaključio je ZETZ na kraju

Autori glazbe i teksta su ZETZ (Ivan Zečić) i njegov otac Miroslav Zečić, koji zajedno tvore autorsko-producentski tim Hit Factory, za aranžman i glazbenu produkciju zaslužan je ZETZ.

