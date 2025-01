Naš glazbenik spreman je servirati ''Poison Cake'': Internet se slaže, Marko Bošnjak jedan je od favorita Dore!

Na novom, energičnom i glazbeno nepredvidivom singlu koji će predstaviti na ovogodišnjoj Dori, osim samog Marka radio je i međunarodni tim.

Mladi glazbenik Marko Bošnjak novim singlom ''Poison Cake'' sprema se osvojiti publiku i stručni žiri, koji će odabrati pobjedničku pjesmu ovogodišnje Dore. Nakon što je 2022. zauzeo drugo mjesto emotivnom baladom ''Moli za nas'', vraća se s potpunom novom energijom i pjesmom koja je drugačija od svega onoga što je radio u svojoj desetogodišnjoj glazbenoj karijeri. Povratnički nastup u Opatiji, ove je godine odlučio začiniti glazbenom pričom o osveti i pravdi. Njegova ovogodišnja pjesma donosi moderan i ritmičan zvuk s neočekivanim melodijskim prijelazima, a scenski nastup osmišljen je kako bi dodatno pojačao dojam cjelokupne priče.

Koliko se pjesma istaknula već na samom početku i Marka nametnula kao jednog od favorita ovogodišnje Dore govori i podatak da je u samo nekoliko sati nakon objave zablistala pri vrhu YouTube trendinga.

Poison Cake je moderan, mračni i bajkoviti prikaz emocija, inspirirana klasičnim pričama poput Snjeguljice i Ivice i Marice. Govori o nepravdi i preokretu - trenutku kada žrtva ustane i vrati kontrolu. To je priča o osveti, ali ispričana kroz metaforu: oduzimanje moći onima koji su je zloupotrijebili. Pjesma se bavi ''zabranjenim'' emocijama - ljutnjom, željom za pravdom i zadovoljstvom koje donosi zaslužena karma. Glazbeno je nepredvidiva, s nevinim melodijama koje kriju mračnu poruku, stvarajući osjećaj da ništa nije onako kako se čini. Inspirirana i pop kulturom, filmom The Help, donosi osvetu zamotanu u nešto naizgled slatko. To je himna svima koji su ikad bili povrijeđeni, priča o raskidu s toksičnim ljudima, osjećajima i okruženjima.

''Pjesma je energična i riječ je o nečemu totalno neočekivanom od mene, kao glazbenika. Za pjesmu je zaslužan fenomenalan međunarodni tim koji je sastavljen od Emme Gale-Kirkbride, Ben Pynea, Bas Wissinka i Filipa Majdaka. Mislim da je pjesma višedimenzionalnog značenja i da se svatko može prepoznati u njoj i doživjeti je na svoj način. Nadam se da će pjesma doprijeti do publike i veselim se pokazati što sam pripremio za nastup na Dori'', rekao je Marko.

Ovo je za Marka veliki iskorak, kao i prilika da publici približi svoju svestranost i umjetničku raznolikost. Publika i obožavatelji već su izrazili veliko uzbuđenje zbog njegovog povratka na Doru, a mnogi i navijaju da ostvari svoj san – nastupa pred europskim auditorijem na Eurosong pozornici u Švicarskoj.